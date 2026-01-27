Concert Les Grandes Musiques du Cinéma Francophone

Organisé par
À propos de cet événement
Trois-Rivières, QC G9A 5J1, Canada
Billet Adulte concert Les Grandes Musique du Cinéma Francophone. Le dimanche 14 juin à 15h à la Salle Léo-Cloutier du Séminaire St-Joseph.
Billet Étudiant concert Les Grandes Musique du Cinéma Francophone. Le dimanche 14 juin à 15h à la Salle Léo-Cloutier du Séminaire St-Joseph.
Billet Étudiant concert Les Grandes Musique du Cinéma Francophone. Le dimanche 14 juin à 15h à la Salle Léo-Cloutier du Séminaire St-Joseph.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!