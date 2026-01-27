Le Choeur de Musique de Film du Québec

Organisé par

Le Choeur de Musique de Film du Québec

À propos de cet événement

Concert Les Grandes Musiques du Cinéma Francophone

Salle Léo-Cloutier 858 Rue Laviolette

Trois-Rivières, QC G9A 5J1, Canada

Admission générale
20 $
Disponible jusqu'au 12 juin

Billet Adulte concert Les Grandes Musique du Cinéma Francophone. Le dimanche 14 juin à 15h à la Salle Léo-Cloutier du Séminaire St-Joseph.

billet Étudiant
15 $
Disponible jusqu'au 13 juin

Billet Étudiant concert Les Grandes Musique du Cinéma Francophone. Le dimanche 14 juin à 15h à la Salle Léo-Cloutier du Séminaire St-Joseph.

Billet enfant 10 ans et -
Gratuit

Billet Étudiant concert Les Grandes Musique du Cinéma Francophone. Le dimanche 14 juin à 15h à la Salle Léo-Cloutier du Séminaire St-Joseph.

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