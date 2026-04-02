Orchestre Philharmonique de la Relève du Québec

Organisé par

Orchestre Philharmonique de la Relève du Québec

À propos de cet événement

Concert printanier «Regency»

1220 Pl. George-V Ouest

Québec City, QC G1R 5B8, Canada

Invitation officielle au thé de la reine
60 $

Billets individuel


Nous allons vous attribuer des places aux meilleures tables flexibles.

Ne soyez pas intimidé(e) d'être à une table avec d'autres personnes, c’est un bon moyen de rencontrer des gens!

Invitation officielle - sans offre gourmande
37 $

Billets individuel


Nous allons vous attribuer des places aux meilleures tables flexibles.

Ne soyez pas intimidé(e) d'être à une table avec d'autres personnes, c’est un bon moyen de rencontrer des gens!

Ce billet ne comprend pas l'offre gourmande.

Invitation spéciale - Payez ce que vous pouvez
Payez ce que vous pouvez

Profitez de l'ambiance unique de ce concert, avec une place réservée. Ce billet ne comprend pas l'offre gourmande.

Table des prétendants et débutantes - Table 5
440 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Tarif de groupe pour une table entière de 8 personnes.

Bon emplacement dans la salle

Valeur du billet 55$


Donnez un nom de groupe/famille à votre table!


Voir le plan de salle dans la description du concert.

Table des prétendants et débutantes - Table 6
440 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Tarif de groupe pour une table entière de 8 personnes.

Bon emplacement dans la salle

Valeur du billet 55$


Donnez un nom de groupe/famille à votre table!


Voir le plan de salle dans la description du concert.

Table des prétendants et débutantes - Table 8
440 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Tarif de groupe pour une table entière de 8 personnes.

Bon emplacement dans la salle

Valeur du billet 55$.


Donnez un nom de groupe/famille à votre table!


Voir le plan de salle dans la description du concert.

Table des prétendants et débutantes - Table 9
440 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Tarif de groupe pour une table entière de 8 personnes.

Bon emplacement dans la salle

Valeur du billet 55$.


Voir le plan de salle dans la description du concert.

Table des prétendants et débutantes - Table 10
440 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Tarif de groupe pour une table entière de 8 personnes.

Bon emplacement dans la salle

Valeur du billet 55$.


Donnez un nom de groupe/famille à votre table!


Voir le plan de salle dans la description du concert.

Table des prétendants et débutantes - Table 11
440 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Tarif de groupe pour une table entière de 8 personnes.

Bon emplacement dans la salle

Valeur du billet 55$.


Donnez un nom de groupe/famille à votre table!


Voir le plan de salle dans la description du concert.

Table des prétendants et débutantes - Table 12
440 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Tarif de groupe pour une table entière de 8 personnes.

Bon emplacement dans la salle

Valeur du billet 55$.


Donnez un nom de groupe/famille à votre table!


Voir le plan de salle dans la description du concert.

Table de la Haute Société - Table 3
650 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Table corporative

Très bon emplacement dans la salle


Une table réservée de 8 places avec le nom de l'entreprise sur la table.

Logo sur la page des partenaires du site web de l'OPRQ pour la saison.


Table de la Haute Société - Table 4
650 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Table corporative

Très bon emplacement dans la salle


Une table réservée de 8 places avec le nom de l'entreprise sur la table.

Logo sur la page des partenaires du site web de l'OPRQ pour la saison.


Table des Intimes de la reine - Table 2
875 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Table corporative - partenaire


Une table réservée de 8 places avec le nom de l'entreprise sur la table.

Excellement en placement dans la salle.


Logo sur le matériel promotionnel de l'événement (site internet, programme numérique).


Mention prioritaire et logo dans l'infolettre post-événement et les publications de remerciements sur les réseaux sociaux.


Table du Diamant de la Saison - Table 1
1 200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Table corporative présentateur exclusif du concert, meilleure emplacement!

Une seule table disponible!


Logo sur le matériel promotionnel de l'événement (site web, programme numérique).
Mention prioritaire et logo dans l'infolettre post-événement et les publications de remerciements sur les réseaux sociaux.
Mention verbale par la direction (vous-même) durant l'animation du concert.
Emplacement préférentiel de la table dans la salle (près de la scène)
Rencontre avec la cheffe avant le concert.

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