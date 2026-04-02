Concert printanier «Regency»

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À propos de cet événement
Billets individuel
Nous allons vous attribuer des places aux meilleures tables flexibles.
Ne soyez pas intimidé(e) d'être à une table avec d'autres personnes, c’est un bon moyen de rencontrer des gens!
Billets individuel
Nous allons vous attribuer des places aux meilleures tables flexibles.
Ne soyez pas intimidé(e) d'être à une table avec d'autres personnes, c’est un bon moyen de rencontrer des gens!
Ce billet ne comprend pas l'offre gourmande.
Profitez de l'ambiance unique de ce concert, avec une place réservée. Ce billet ne comprend pas l'offre gourmande.
Tarif de groupe pour une table entière de 8 personnes.
Bon emplacement dans la salle
Valeur du billet 55$
Donnez un nom de groupe/famille à votre table!
Voir le plan de salle dans la description du concert.
Tarif de groupe pour une table entière de 8 personnes.
Bon emplacement dans la salle
Valeur du billet 55$
Donnez un nom de groupe/famille à votre table!
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Tarif de groupe pour une table entière de 8 personnes.
Bon emplacement dans la salle
Valeur du billet 55$.
Donnez un nom de groupe/famille à votre table!
Voir le plan de salle dans la description du concert.
Tarif de groupe pour une table entière de 8 personnes.
Bon emplacement dans la salle
Valeur du billet 55$.
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Tarif de groupe pour une table entière de 8 personnes.
Bon emplacement dans la salle
Valeur du billet 55$.
Donnez un nom de groupe/famille à votre table!
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Tarif de groupe pour une table entière de 8 personnes.
Bon emplacement dans la salle
Valeur du billet 55$.
Donnez un nom de groupe/famille à votre table!
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Tarif de groupe pour une table entière de 8 personnes.
Bon emplacement dans la salle
Valeur du billet 55$.
Donnez un nom de groupe/famille à votre table!
Voir le plan de salle dans la description du concert.
Table corporative
Très bon emplacement dans la salle
Une table réservée de 8 places avec le nom de l'entreprise sur la table.
Logo sur la page des partenaires du site web de l'OPRQ pour la saison.
Table corporative
Très bon emplacement dans la salle
Une table réservée de 8 places avec le nom de l'entreprise sur la table.
Logo sur la page des partenaires du site web de l'OPRQ pour la saison.
Table corporative - partenaire
Une table réservée de 8 places avec le nom de l'entreprise sur la table.
Excellement en placement dans la salle.
Logo sur le matériel promotionnel de l'événement (site internet, programme numérique).
Mention prioritaire et logo dans l'infolettre post-événement et les publications de remerciements sur les réseaux sociaux.
Table corporative présentateur exclusif du concert, meilleure emplacement!
Une seule table disponible!
Logo sur le matériel promotionnel de l'événement (site web, programme numérique).
Mention prioritaire et logo dans l'infolettre post-événement et les publications de remerciements sur les réseaux sociaux.
Mention verbale par la direction (vous-même) durant l'animation du concert.
Emplacement préférentiel de la table dans la salle (près de la scène)
Rencontre avec la cheffe avant le concert.
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