Concert printemps 2026: Aventure Fantaisiste

Enfant = 12 ans et moins Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte responsable qui saura les guider dans le respect du décorum de concert. Pour le plan de salle, si vous êtes sur un cellulaire, cliquez sur "en savoir plus " sous le nom de l'évènement.

Enfant = 12 ans et moins Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte responsable qui saura les guider dans le respect du décorum de concert. Pour le plan de salle, si vous êtes sur un cellulaire, cliquez sur "en savoir plus " sous le nom de l'évènement.

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