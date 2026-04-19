Concert printemps 2026: Aventure Fantaisiste

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Billets - ENFANT- au CENTRE de la salle
5 $
Enfant = 12 ans et moins
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte responsable qui saura les guider dans le respect du décorum de concert.
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Enfant = 12 ans et moins
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte responsable qui saura les guider dans le respect du décorum de concert.
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Billets à GAUCHE de la salle
10 $
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Billets -ENFANT- à GAUCHE de la salle
5 $
Enfant = 12 ans et moins
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte responsable qui saura les guider dans le respect du décorum de concert.
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Enfant = 12 ans et moins
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte responsable qui saura les guider dans le respect du décorum de concert.
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Billets à DROITE de la salle
10 $
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Billets- ENFANT- à DROITE de la salle
5 $
Enfant = 12 ans et moins
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte responsable qui saura les guider dans le respect du décorum de concert.
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Enfant = 12 ans et moins
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte responsable qui saura les guider dans le respect du décorum de concert.
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Billets pour Fauteuils Roulants
10 $
Chaises roulantes seulement. Pour le plan de salle, si vous êtes sur un cellulaire, cliquez sur "en savoir plus " sous le nom de l'évènement.
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Billets -ENFANT- pour Fauteuils Roulants
5 $
Enfant = 12 ans et moins
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte responsable qui saura les guider dans le respect du décorum de concert.
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Enfant = 12 ans et moins
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