Concert Solstice d'hiver 2024

Organisé par
À propos de cet événement
Entrée régulière.
Entrée VIP avec placement préférentiel dans les premières rangées.
Entrée réduite. Aucune justification ne sera demandée. Disponible pour toute personne qui en aurait besoin.
Billet gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.
Tous les revenus générés par la vente des billets de tirage iront au financement des activités de la Chorale des Intrépides. Notez qu'une même personne peut gagner plusieurs prix si elle détient plusieurs billets gagnants.
Tous les revenus générés par la vente des billets de tirage iront au financement des activités de la Chorale des Intrépides. Notez qu'une même personne peut gagner plusieurs prix si elle détient plusieurs billets gagnants
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!