Concert Solstice d'hiver 2024

1201 Rue de la Visitation

Montréal, QC H2L 2L9, Canada

Billet régulier
25 $

Entrée régulière.

Billet VIP
35 $

Entrée VIP avec placement préférentiel dans les premières rangées.

Billet réduit
15 $

Entrée réduite. Aucune justification ne sera demandée. Disponible pour toute personne qui en aurait besoin.

Billet enfant de 5 ans et moins
Gratuit

Billet gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.

Lot de 3 billets de tirage
5 $

Tous les revenus générés par la vente des billets de tirage iront au financement des activités de la Chorale des Intrépides. Notez qu'une même personne peut gagner plusieurs prix si elle détient plusieurs billets gagnants.

Lot de 15 billets de tirage
20 $

Tous les revenus générés par la vente des billets de tirage iront au financement des activités de la Chorale des Intrépides. Notez qu'une même personne peut gagner plusieurs prix si elle détient plusieurs billets gagnants

