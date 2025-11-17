Association Piano-Thé

Concerts de Noël 2025

Inscription du musicien au concert item
Gratuit

Pour pouvoir jouer dans un concert, il faut d'abord s'y inscrire.

Les concerts sont ouverts à tous, quelque soit l'instrument, le niveau, l'âge ou le style de répertoire.

Entrée adulte item
15 $

Billet pour les 18 ans et plus.

Prenez note que vous devez avoir acheté un billet en ligne pour pouvoir assister au concert car les places sont limitées.

Entrée enfant item
5 $

Billet pour les 6 à 17 ans.
(Gratuit pour les moins de 5 ans)
Prenez note que vous devez avoir acheté un billet en ligne pour pouvoir assister au concert car les places sont limitées

Entrée enfant 5 ans et moins item
Gratuit

Bien que l'entrée est gratuite pour les enfants de 5 ans et moins (et même s'il se peut que votre enfant devra s'asseoir sur vos genoux), vous devez réserver une place.

Pour une question d'assurance, nous avons une limite de personnes pouvant être présents dans la salle.

