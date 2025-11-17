Concerts de Noël 2025

Organisé par
À propos de cet événement
Pour pouvoir jouer dans un concert, il faut d'abord s'y inscrire.
Les concerts sont ouverts à tous, quelque soit l'instrument, le niveau, l'âge ou le style de répertoire.
Billet pour les 18 ans et plus.
Prenez note que vous devez avoir acheté un billet en ligne pour pouvoir assister au concert car les places sont limitées.
Billet pour les 6 à 17 ans.
(Gratuit pour les moins de 5 ans)
Prenez note que vous devez avoir acheté un billet en ligne pour pouvoir assister au concert car les places sont limitées
Bien que l'entrée est gratuite pour les enfants de 5 ans et moins (et même s'il se peut que votre enfant devra s'asseoir sur vos genoux), vous devez réserver une place.
Pour une question d'assurance, nous avons une limite de personnes pouvant être présents dans la salle.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!