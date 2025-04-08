Concours d'écriture 2025 : Remise des prix aux lauréat.e.s et activité « Poèmes Exquis »

548 Rue Notre Dame

Montebello, QC J0V 1L0, Canada

13 H : * ACTIVITÉ POEMES EXQUIS * « Sur le principe du cadavre exquis, créez des poèmes à plusieurs en ne connaissant que la dernière contribution! » Activité créative et originale.
14 H : * REMISE DE PRIX ET PRÉSENTATION DES CRÉATIONS GAGNANTES * Au programme : Le dévoilement des 9 lauréat.e.s et la remise des prix, la lecture des textes gagnants et le visionnage du vidéo-poème gagnant.
