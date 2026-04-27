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À propos de cette tombola

CONCOURS - Gagne ta remorque de rêve

Billet de tirage – Gagne ta remorque de rêve
40 $

1 billet pour le tirage « Gagne ta remorque de rêve » au profit du CHMM.

Courez la chance de gagner :

• 🥇 Remorque fermée Idéal Cargo 7’x14’ (valeur 24 500 $) ou 8 500 $ en argent
• 🥈 Remorque utilitaire Maxi-Roule (valeur 4 000 $) ou 1 250 $ en argent
Incluant les taxes, la préparation, le transport et les options.

🎟 Seulement 1000 billets disponibles
*Un total de 1 000 billets est disponible, dont 500 en ligne (Zeffy) et 500 en version papier chez Attaches et Remorques Labelle.

📅 Tirage le 6 octobre 2026

👉 Chaque billet contribue directement à soutenir les services du CHMM.


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