CONCOURS - Gagne ta remorque de rêve

1 billet pour le tirage « Gagne ta remorque de rêve » au profit du CHMM.

Courez la chance de gagner :



• 🥇 Remorque fermée Idéal Cargo 7’x14’ (valeur 24 500 $) ou 8 500 $ en argent

• 🥈 Remorque utilitaire Maxi-Roule (valeur 4 000 $) ou 1 250 $ en argent

Incluant les taxes, la préparation, le transport et les options.

🎟 Seulement 1000 billets disponibles

*Un total de 1 000 billets est disponible, dont 500 en ligne (Zeffy) et 500 en version papier chez Attaches et Remorques Labelle.



📅 Tirage le 6 octobre 2026

👉 Chaque billet contribue directement à soutenir les services du CHMM.



