🩵🩵CONCOURS 🩵 PARTICIPE MAINTENANT!🩵🩵

Voici comment ça fonctionne :

• Billets : 1 $

• Vous pouvez en acheter autant que vous voulez

• 1er prix : valeur approx. 1500 $

• 2e prix : valeur approx. 720$

• Deux tirages

• Fin de la vente : 20 décembre 2025 à midi

• Tirage : 20 décembre en soirée

• Les prix doivent être acceptés tels quels

• Tous les profits iront pour Mathis 💙

• Merci à tous les contributeurs pour les prix offerts 🙏

Pour réserver vos billets :

📩 Courriel : [email protected]

📱 Texto / téléphone : 873-660-1099

💸 Paiement par virement Interac ou comptant

Pour les virements :

Question : raison

Réponse : mathis

Merci à tous ceux qui participent, partagent et contribuent — chaque petit geste fait une énorme différence pour Mathis et notre famille 🩵❤️