🩵🩵CONCOURS 🩵 PARTICIPE MAINTENANT!🩵🩵

À propos de cette tombola
Voici comment ça fonctionne :
• Billets : 1 $
• Vous pouvez en acheter autant que vous voulez
• 1er prix : valeur approx. 1500 $
• 2e prix : valeur approx. 720$
• Deux tirages
• Fin de la vente : 20 décembre 2025 à midi
• Tirage : 20 décembre en soirée
• Les prix doivent être acceptés tels quels
• Tous les profits iront pour Mathis 💙
• Merci à tous les contributeurs pour les prix offerts 🙏
Pour réserver vos billets :
📩 Courriel : [email protected]
📱 Texto / téléphone : 873-660-1099
💸 Paiement par virement Interac ou comptant
Pour les virements :
Question : raison
Réponse : mathis
Merci à tous ceux qui participent, partagent et contribuent — chaque petit geste fait une énorme différence pour Mathis et notre famille 🩵❤️
