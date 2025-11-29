Mathis Cere Roy

🩵🩵CONCOURS 🩵 PARTICIPE MAINTENANT!🩵🩵

Pour Mathis !!!
1 $

 Voici comment ça fonctionne :

 • Billets : 1 $

 • Vous pouvez en acheter autant que vous voulez

 • 1er prix : valeur approx. 1500 $

 • 2e prix : valeur approx. 720$

 • Deux tirages

 • Fin de la vente : 20 décembre 2025 à midi

 • Tirage : 20 décembre en soirée

 • Les prix doivent être acceptés tels quels

 • Tous les profits iront pour Mathis 💙

 • Merci à tous les contributeurs pour les prix offerts 🙏

 

Pour réserver vos billets :

📩 Courriel : [email protected]

📱 Texto / téléphone : 873-660-1099

💸 Paiement par virement Interac ou comptant

 

Pour les virements :

Question : raison

Réponse : mathis

 

Merci à tous ceux qui participent, partagent et contribuent — chaque petit geste fait une énorme différence pour Mathis et notre famille 🩵❤️

