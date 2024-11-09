Corporation du défilé du Père Noël de Gatineau

Organisé par

Corporation du défilé du Père Noël de Gatineau

À propos de cet événement

Confection de couronne sapinage naturel- Ferme florale Vert Sauge

94 Rue du Patrimoine

Gatineau, QC J9H 3P4, Canada

Admission générale
90 $
Plus d'info: https://vertsauge.ca/products/atelier-de-couronne-de-sapinage-naturel-aylmer Aydelu aura son service au bar. Argent comptant seulement. Aydelu will have bar service available. Cash only Vous êtes responsables de nettoyer votre aire de travail après l'atelier.

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