Fondation Maman, BB & Co.

Organisé par

Fondation Maman, BB & Co.

À propos de cet événement

Conférence Au-delà des mots | Dans l'espoir de donnée vie 2

2150 A. des Laurentides

Laval, QC H7T 0N1, Canada

Ajouter un don pour Fondation Maman, BB & Co.

$

Membre
50 $

Vous devrez présenter votre carte de membre à l'entrée.

Non-membre + adhésion
110 $

En devenant membre, vous bénéficiez de :

✨ Des prix préférentiels sur tous nos événements.

✨ Des tirages cadeaux exclusifs réservés à nos membres.

✨ Des surprises spéciales offertes par nos partenaires.

✨ Un accès à notre répertoire officiel de rabais.

✨ Des événements privés et exclusifs aux membres.

✨ Et si vous êtes maman : la chance de gagner un makeover transformation complet !


Non-membre
60 $

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!