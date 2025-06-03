Conférence avec Marthe Laverdière: « On peut-tu être heureux? »

CONFÉRENCE-BÉNÉFICE pour les réparations de l’église de Saint-André (25$ vont à Marthe Laverdière). Admission générale: pas de siège réservé. Les portes ouvriront à 18h45 soit 45 minutes avant le début du spectacle. Inclus le stationnement en arrière de l'église. Durée : 70 minutes + période de questions (photos, autographes et table de livres). Une double bonne action : Cette Conférence-Bénéfice vous permettra de participer à un évènement sans précédent, car tous les profits seront versés à deux bonnes causes: Premièrement, à une levée de fond pour les rénovations du clocher et des fenêtres de notre précieuse église patrimoniale de Saint-André-de-Kamouraska. Deuxièmement, à notre chère Marthe qui amasse des fonds pour sa Fondation Marthe Laverdière en aide aux enfants handicapés ainsi qu'à leur famille. Infos: [email protected]