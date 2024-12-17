Célébration 2024 | Conférences Caroline Ouellette

Conférence bilingue de 30 minutes suivi d'une période de questions.
This 30 minutes conference will be followed by a 15 minutes questions period.
It will take place at Étienne-Desmarteaux arena in the Metro area between the two rinks.
Conférence bilingue de 30 minutes suivi d'une période de questions.
This 30 minutes conference will be followed by a 15 minutes questions period.
It will take place at Étienne-Desmarteaux arena in the Metro area between the two rinks.
Conférence sam. 21 décembre à 11h00 - Étienne-Desmarteaux
free
Cette conférence de 30 minutes suivi de 15 minutes de questions aura lieu à l'aréna Étienne-Desmarteaux dans l'esapce Metro entre les deux glaces.
Cette conférence de 30 minutes suivi de 15 minutes de questions aura lieu à l'aréna Étienne-Desmarteaux dans l'esapce Metro entre les deux glaces.
Conférence sam. 21 décembre à 15h00 - DDO
free
Cette conférence de 30 minutes suivi de 15 minutes de questions aura lieu à l'aréna Dollard-des-Ormeaux.
Cette conférence de 30 minutes suivi de 15 minutes de questions aura lieu à l'aréna Dollard-des-Ormeaux.