Célébration 2024 | Conférences Caroline Ouellette

Conférence bilingue de 30 minutes suivi d'une période de questions. This 30 minutes conference will be followed by a 15 minutes questions period. It will take place at Étienne-Desmarteaux arena in the Metro area between the two rinks.

Conférence bilingue de 30 minutes suivi d'une période de questions. This 30 minutes conference will be followed by a 15 minutes questions period. It will take place at Étienne-Desmarteaux arena in the Metro area between the two rinks.

seeMoreDetailsMobile