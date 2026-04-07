Organisé par
À propos de cet événement
Montréal-Nord, H1H 3R3
Conférence EPHPHATHA Finance & Investissement
N’attendez pas demain pour sécuriser votre avenir : rejoignez nos experts pour découvrir les clés d’un avenir meilleur pour vous et vos enfants.
Cette conférence vous permettra d’aborder des sujets importants liés à la finance, à l’investissement, à l’immobilier, à la sécurité financière et aux aspects juridiques.
Intervenants :
Informations pratiques :
Tarifs :
Opportunité spéciale :
Primes pouvant aller jusqu’à 5 000 $ pour encourager l’investissement (conditions s’appliquent).
Information : (514) 609-5816
Conférence EPHPHATHA Finance & Investissement
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Intervenants :
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