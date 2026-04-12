Société Musicale de la Vallée-du-Richelieu

Organisé par

Société Musicale de la Vallée-du-Richelieu

À propos de cet événement

Conférence et atelier gospel

École Ozias-Leduc

525 Rue Jolliet, Mont-Saint-Hilaire, QC J3H 3N2, Canada

Membre de la Société Musicale (SMVR).
Gratuit

Gratuit pour les membres de la SMVR, soit les membres des trois chorales ou un parent par choriste des Jeunes Voix du Coeur. Un seul billet par achat (faire 2 achats séparés pour parent et enfant des Jeunes Voix).

Admission générale
15 $

Activité ouverte à tous pour seulement 15$. Bienvenue!

Admission générale - tarif étudiant
5 $

Prix réduit pour étudiants.

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