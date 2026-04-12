Conférence et atelier gospel

Organisé par
À propos de cet événement
525 Rue Jolliet, Mont-Saint-Hilaire, QC J3H 3N2, Canada
Gratuit pour les membres de la SMVR, soit les membres des trois chorales ou un parent par choriste des Jeunes Voix du Coeur. Un seul billet par achat (faire 2 achats séparés pour parent et enfant des Jeunes Voix).
Activité ouverte à tous pour seulement 15$. Bienvenue!
Prix réduit pour étudiants.
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