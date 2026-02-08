Fondation du Grand Séminaire de Montréal
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Organisé par

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Conférence : « Et si la science révélait Dieu ? »

6895 rue Boyer Montréal ou en virtuel via YouTube

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Admission – participation en présentiel
Gratuit

Les participants présents sur place auront l’occasion de visiter le Séminaire, de rencontrer Dr. Newman et d’échanger avec lui à l’issue de la conférence, autour d’un café.

Admission – participation virtuelle
Gratuit

Vous pourrez participer à la conférence en direct depuis le confort de votre domicile, même si vous êtes loin de Montréal, grâce au lien YouTube qui vous sera transmis avant le début de l'événement.

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