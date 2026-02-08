Conférence : « Et si la science révélait Dieu ? »

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À propos de cet événement
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Les participants présents sur place auront l’occasion de visiter le Séminaire, de rencontrer Dr. Newman et d’échanger avec lui à l’issue de la conférence, autour d’un café.
Vous pourrez participer à la conférence en direct depuis le confort de votre domicile, même si vous êtes loin de Montréal, grâce au lien YouTube qui vous sera transmis avant le début de l'événement.
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