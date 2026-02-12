Faculté de Théologie Scriptura

Organisé par

Faculté de Théologie Scriptura

À propos de cet événement

Conférence FTS 2026 : Chrétiens sans compromis

6501 Chem. Lamothe

Shawinigan-Sud, QC G9N 6T5, Canada

Billet préconférence - 8 mai (Repas non inclus)
15 $

Ce billet donne droit à la préconférence du 8 mai, parfait pour ceux qui souhaitent approfondir davantage le thème avant la journée principale.

Billet conférence - 9 mai (Repas non inclus)
45 $

Ce billet couvre l’accès à toutes les sessions du 9 mai. Le repas n'est pas inclus.

Forfait complet 8-9 mai (Repas non inclus)
50 $

Vivez l’expérience complète de l’événement sur deux jours. Ce forfait inclut l’accès à la préconférence du 8 mai et à la conférence du 9 mai. C’est l’option la plus avantageuse pour ceux qui souhaitent profiter pleinement de l'évènement.

Billet jeunesse (moins de 18 ans)
Gratuit

Ce billet est réservé aux jeunes de moins de 18 ans. Il donne accès gratuitement à la préconférence et à la conférence.

Billet préconférence - 8 mai (à distance en ligne)
15 $

Ce billet donne droit au contenu de la préconférence du 8 mai, parfait pour ceux qui souhaitent approfondir davantage le thème avant la journée principale. Lien de visionnage disponible en direct et en rediffusion.

Billet conférence - 9 mai (à distance en ligne)
45 $

Ce billet couvre l’accès à toutes les sessions du 9 mai. Lien de visionnage disponible en direct et en rediffusion.

Forfait complet 8-9 mai (à distance en ligne)
50 $

Ce forfait inclut l’accès au contenu de la préconférence du 8 mai et de la conférence du 9 mai. Lien de visionnage disponible en direct et en rediffusion.

Billet jeunesse (moins de 18 ans) (à distance en ligne)
Gratuit

Ce billet est réservé aux jeunes de moins de 18 ans. Il donne accès gratuitement au contenu de la préconférence et à la conférence. Lien de visionnage disponible en direct et en rediffusion.

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