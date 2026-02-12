Conférence FTS 2026 : Chrétiens sans compromis

À propos de cet événement
Ce billet donne droit à la préconférence du 8 mai, parfait pour ceux qui souhaitent approfondir davantage le thème avant la journée principale.
Ce billet couvre l’accès à toutes les sessions du 9 mai. Le repas n'est pas inclus.
Vivez l’expérience complète de l’événement sur deux jours. Ce forfait inclut l’accès à la préconférence du 8 mai et à la conférence du 9 mai. C’est l’option la plus avantageuse pour ceux qui souhaitent profiter pleinement de l'évènement.
Ce billet est réservé aux jeunes de moins de 18 ans. Il donne accès gratuitement à la préconférence et à la conférence.
Ce billet donne droit au contenu de la préconférence du 8 mai, parfait pour ceux qui souhaitent approfondir davantage le thème avant la journée principale. Lien de visionnage disponible en direct et en rediffusion.
Ce billet couvre l’accès à toutes les sessions du 9 mai. Lien de visionnage disponible en direct et en rediffusion.
Ce forfait inclut l’accès au contenu de la préconférence du 8 mai et de la conférence du 9 mai. Lien de visionnage disponible en direct et en rediffusion.
Ce billet est réservé aux jeunes de moins de 18 ans. Il donne accès gratuitement au contenu de la préconférence et à la conférence. Lien de visionnage disponible en direct et en rediffusion.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!