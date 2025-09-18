AGEP

AGEP

Conférence-midi par Desjardins : Démystifier les bases des finances personnelles pour les étudiants

Pavillon Ferdinand-Vandry

1050 Av. de la Médecine, Québec, QC G1V 0A6, Canada

Conférence-midi: Assiette FUJI végétarien
Gratuit

3 makis en feuille de nori, 3 makis en feuille de soja, 4 uramakis au tofu teriyaki, pleurote karaage, poivrons avocat

Conférence-midi: Combo NAGANO
Gratuit

Sélection de nos meilleurs vendeurs (makis), variété de poissons et de fruit de mer

Conférence-midi: Bol TAO
Gratuit

Poulet, poivron rouge, fève germée, oignon vert, sésame, riz, sauce tao

Conférence-midi : SANS REPAS
Gratuit

Ce billet vous permet d'accéder à la conférence-midi SANS REPAS FOURNI.

