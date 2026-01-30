AGEP

Organisé par

AGEP

À propos de cet événement

Conférence-midi sur les innovations

Pavillon Ferdinand-Vandry

1050 Av. de la Médecine, Québec, QC G1V 0A6, Canada

Étudiant(e)s en pharmacie: pizza Végétarienne
Gratuit

2–3 pointes de pizza Sauce marinara Salvatoré, champignons, poivrons verts, fromage, brocolis, oignons rouges, tomates fraîches, olives vertes et fines herbes

Étudiant(e)s en pharmacie: pizza Poulet thaï épicé
Gratuit

2–3 pointes de pizza Sauce marinara Salvatoré, fromage mozzarella, poivrons verts, oignons rouges, lanières de blanc de poulet, brocolis et sauce Thaï épicée

Étudiant(e)s en pharmacie: pizza Pepperoni
Gratuit

2–3 pointes de pizza Sauce marinara Salvatoré, pepperoni, champignons, poivrons verts et fromage mozzarella

Étudiant(e)s en médecine: pizza Végétarienne
Gratuit

2–3 pointes de pizza Sauce marinara Salvatoré, champignons, poivrons verts, fromage, brocolis, oignons rouges, tomates fraîches, olives vertes et fines herbes

Étudiant(e)s en médecine: pizza Poulet thaï épicé
Gratuit

2–3 pointes de pizza Sauce marinara Salvatoré, fromage mozzarella, poivrons verts, oignons rouges, lanières de blanc de poulet, brocolis et sauce Thaï épicée

Étudiant(e)s en médecine: pizza Pepperoni
Gratuit

2–3 pointes de pizza Sauce marinara Salvatoré, pepperoni, champignons, poivrons verts et fromage mozzarella

Sans repas
Gratuit

Venez assister à la conférence en apportant votre propre repas!

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