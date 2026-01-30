Conférence-midi sur les innovations

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À propos de cet événement
1050 Av. de la Médecine, Québec, QC G1V 0A6, Canada
2–3 pointes de pizza Sauce marinara Salvatoré, champignons, poivrons verts, fromage, brocolis, oignons rouges, tomates fraîches, olives vertes et fines herbes
2–3 pointes de pizza Sauce marinara Salvatoré, fromage mozzarella, poivrons verts, oignons rouges, lanières de blanc de poulet, brocolis et sauce Thaï épicée
2–3 pointes de pizza Sauce marinara Salvatoré, pepperoni, champignons, poivrons verts et fromage mozzarella
2–3 pointes de pizza Sauce marinara Salvatoré, champignons, poivrons verts, fromage, brocolis, oignons rouges, tomates fraîches, olives vertes et fines herbes
2–3 pointes de pizza Sauce marinara Salvatoré, fromage mozzarella, poivrons verts, oignons rouges, lanières de blanc de poulet, brocolis et sauce Thaï épicée
2–3 pointes de pizza Sauce marinara Salvatoré, pepperoni, champignons, poivrons verts et fromage mozzarella
Venez assister à la conférence en apportant votre propre repas!
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