Fondation du Grand Séminaire de Montréal

Organisé par

Fondation du Grand Séminaire de Montréal

À propos de cet événement

Conférence : Si la lumière est ténèbres... : certitudes et incertitudes dans la vie post-moderne

6895 rue Boyer Montréal ou en virtuel via YouTube

Admission – participation en présentiel
Gratuit

Les participants présents sur place auront l’occasion de visiter le Séminaire, de rencontrer Monsieur Bernier et d’échanger avec lui à l’issue de la conférence, autour d’un café.

Admission – participation virtuelle
Gratuit

Vous pourrez participer à la conférence en direct depuis le confort de votre domicile, même si vous êtes loin de Montréal, grâce au lien YouTube qui vous sera transmis avant le début de l'événement.

Ajouter un don pour Fondation du Grand Séminaire de Montréal

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!