Conférence : Si la lumière est ténèbres... : certitudes et incertitudes dans la vie post-moderne

À propos de cet événement
Les participants présents sur place auront l’occasion de visiter le Séminaire, de rencontrer Monsieur Bernier et d’échanger avec lui à l’issue de la conférence, autour d’un café.
Vous pourrez participer à la conférence en direct depuis le confort de votre domicile, même si vous êtes loin de Montréal, grâce au lien YouTube qui vous sera transmis avant le début de l'événement.
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