Conférence sur la communication interculturelle

Mercredi 22 octobre – 17h à 20h
Auberge du Draveur
Souper-conférence pour les employeurs
Comprendre la communication interculturelle au travail
Mercredi 5 novembre – 11h30 à 13h
En ligne (virtuel)
Formation pour les intervenant·es des organismes communautaires et établissements scolaires
Développer de meilleures pratiques d’intervention interculturelle
Prix spécial pour les 2 conférences
