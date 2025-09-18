Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau

Organisé par

Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau

À propos de cet événement

Conférence sur la communication interculturelle

Présentiel
50 $

Mercredi 22 octobre – 17h à 20h

Auberge du Draveur
Souper-conférence pour les employeurs
Comprendre la communication interculturelle au travail







Virtuel
20 $

Mercredi 5 novembre – 11h30 à 13h
En ligne (virtuel)
Formation pour les intervenant·es des organismes communautaires et établissements scolaires
Développer de meilleures pratiques d’intervention interculturelle

2 conférences
60 $

Prix spécial pour les 2 conférences

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!