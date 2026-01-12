Les Urbainculteurs

Conférences 2026 - Fête des semences et de l'agriculture urbaine

2325 Rue de l'Université

Québec, QC G1V 0A6, Canada

Conférences SUR PLACE et EN LIGNE (duo)
28,74 $

Vous aurez accès aux 13 conférences sur place* ainsi qu'à 14 conférences en ligne disponible pour une durée de 2 mois suivant l'événement.

*Premier arrivé, premier assis.

Conférences en ligne (VIRTUEL)
19,55 $
Disponible jusqu'au 2 mars

17$ avant taxes
Une sélection de 14 conférences/formations en ligne disponibles pour une durée de 2 mois suivant l'événement.

Ce ne sont pas les mêmes que celles sur place qui ne sont pas enregistrées.

Conférences sur place - 1 JOUR
11,50 $

10$ avant taxes
Vous aurez accès à 1 des 2 journées de conférences sur place*, à votre convenance.

*Premier arrivé, premier assis.

Tirage 1 chance
5 $

En échange d'un don de 5$, participe à un tirage de 7 SACS CADEAUX PRODUITS BIONIK-HERBIONIK, valeur 100$

Tirage 3 chances
10 $

En échange d'un don de 10$, obtiens 3 participations à un tirage de 7 SACS CADEAUX PRODUITS BIONIK-HERBIONIK, valeur 100$

Ajouter un don pour Les Urbainculteurs

$

