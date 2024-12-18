Conférences - Fête des semences et de l'agriculture urbaine de Québec 2025

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À propos de cet événement
Prix normal = 25$
Vous aurez accès aux 11 conférences sur place* ainsi qu'à la sélection de conférences en ligne disponible pour une durée de 2 mois suivant l'événement.
*Premier arrivé, premier assis.
10$ avant taxes
Vous aurez accès à 1 des 2 journées de conférences sur place*, à votre convenance.
*Premier arrivé, premier assis.
19,50$ avant taxes
Une sélection de 12 à 15 conférences/formations en ligne disponibles pour une durée de 2 mois suivant l'événement.
Ce ne sont pas les mêmes que celles sur place qui ne sont pas enregistrées.
Pour gagner un sac cadeaux de produits Bionik-Herbionik (valeur 100$).
1 chance
Le tirage se fera dans la semaine du 3 mars 2025. Les gagnants seront contactés par téléphone ou par courriel et devront récupérer leur prix aux locaux des Urbainculteurs, 14 rue Soumande, 0-17, sur rendez-vous.
Pour gagner un sac cadeaux de produits Bionik-Herbionik (valeur 100$).
3 chances
Le tirage se fera dans la semaine du 3 mars 2025. Les gagnants seront contactés par téléphone ou par courriel et devront récupérer leur prix aux locaux des Urbainculteurs, 14 rue Soumande, 0-17, sur rendez-vous.
Pour gagner un sac cadeaux de produits Bionik-Herbionik (valeur 100$).
7 chances
Le tirage se fera dans la semaine du 3 mars 2025. Les gagnants seront contactés par téléphone ou par courriel et devront récupérer leur prix aux locaux des Urbainculteurs, 14 rue Soumande, 0-17, sur rendez-vous.
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