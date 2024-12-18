Les Urbainculteurs

Organisé par

Les Urbainculteurs

À propos de cet événement

Conférences - Fête des semences et de l'agriculture urbaine de Québec 2025

2325 Rue de l'Université

Québec, QC G1V 0B4, Canada

Conférences SUR PLACE et EN LIGNE (duo)
28,74 $

Prix normal = 25$
Vous aurez accès aux 11 conférences sur place* ainsi qu'à la sélection de conférences en ligne disponible pour une durée de 2 mois suivant l'événement.

*Premier arrivé, premier assis.

Conférences sur place - 1 JOUR
11,50 $

10$ avant taxes
Vous aurez accès à 1 des 2 journées de conférences sur place*, à votre convenance.

*Premier arrivé, premier assis.

Conférences en ligne
22,43 $

19,50$ avant taxes
Une sélection de 12 à 15 conférences/formations en ligne disponibles pour une durée de 2 mois suivant l'événement.

Ce ne sont pas les mêmes que celles sur place qui ne sont pas enregistrées.

Tirage 1 chance
5 $

Pour gagner un sac cadeaux de produits Bionik-Herbionik (valeur 100$).
1 chance

Le tirage se fera dans la semaine du 3 mars 2025. Les gagnants seront contactés par téléphone ou par courriel et devront récupérer leur prix aux locaux des Urbainculteurs, 14 rue Soumande, 0-17, sur rendez-vous.

Tirage 3 chances
10 $

Pour gagner un sac cadeaux de produits Bionik-Herbionik (valeur 100$).
3 chances

Le tirage se fera dans la semaine du 3 mars 2025. Les gagnants seront contactés par téléphone ou par courriel et devront récupérer leur prix aux locaux des Urbainculteurs, 14 rue Soumande, 0-17, sur rendez-vous.

Tirage 7 chances
20 $

Pour gagner un sac cadeaux de produits Bionik-Herbionik (valeur 100$).
7 chances

Le tirage se fera dans la semaine du 3 mars 2025. Les gagnants seront contactés par téléphone ou par courriel et devront récupérer leur prix aux locaux des Urbainculteurs, 14 rue Soumande, 0-17, sur rendez-vous.

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