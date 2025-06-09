Mauricie Arts Vivants

Organisé par

Mauricie Arts Vivants

À propos de cet événement

CONFESSION PUBLIQUE - MAYDAY-Mélanie Demers

2191 Ave Principale

Saint-Élie-de-Caxton, QC G0X 2N0, Canada

Coup de foudre
55 $

Je suis sensible à la mission du festival et je veux soutenir son développement

Solidaire
42 $

Pour permettre à d’autres de bénéficier d’un tarif moindre

Régulier
35 $

Le prix réel d’un billet

Réduit
28 $

Je suis un adulte qui veut participer aux événements culturels de mon village et je dois faire attention à mes dépenses.

Accessible
20 $

Je suis un adulte qui veut participer aux événements culturels et mes moyens financiers sont limités

Enfant
12 $

Jusqu'à 16 ans

Ajouter un don pour Mauricie Arts Vivants

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!