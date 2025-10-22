CONFETTI

5959 Bd Monk

Montréal, QC H4E 3E8, Canada

Prévente
CA$100

🎟️ PRIX PRÉVENTE

Seulement 100 billets disponibles à ce tarif, premiers arrivés, premiers servis


Où: Théâtre Paradoxe

Ouverture des portes : 19 h 30

Numéro d’ouverture : 20h30
Cocktail de bienvenue et en-cas sont inclus à l'achat de votre billet!

Admission générale
CA$120

Lot de 10 billets
CA$1,100
Achetez en groupe et économisez gros : 10 $ de rabais par billet sur le lot de 10!

Lot de 20 billets
CA$2,150
Achetez en groupe et économisez gros : 12,50 $ de rabais par billet sur le lot de 20!

