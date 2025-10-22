🎟️ PRIX PRÉVENTE
Seulement 100 billets disponibles à ce tarif, premiers arrivés, premiers servis
Où: Théâtre Paradoxe
Ouverture des portes : 19 h 30
Numéro d’ouverture : 20h30
Cocktail de bienvenue et en-cas sont inclus à l'achat de votre billet!
Où: Théâtre Paradoxe
Ouverture des portes : 19 h 30
Numéro d’ouverture : 20h30
Cocktail de bienvenue et en-cas sont inclus à l'achat de votre billet!
Où: Théâtre Paradoxe
Ouverture des portes : 19 h 30
Numéro d’ouverture : 20h30
Cocktail de bienvenue et en-cas sont inclus à l'achat de votre billet!
Achetez en groupe et économisez gros : 10 $ de rabais par billet sur le lot de 10!
Où: Théâtre Paradoxe
Ouverture des portes : 19 h 30
Numéro d’ouverture : 20h30
Cocktail de bienvenue et en-cas sont inclus à l'achat de votre billet!
Achetez en groupe et économisez gros : 12,50 $ de rabais par billet sur le lot de 20!
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing