Maison Trinitaires

Organisé par

Maison Trinitaires

À propos de cet événement

Confiance,… Il t'appelle !

200 Bd Robert

Granby, QC J2H 0R2, Canada

Occupation simple - Tarif juste item
Occupation simple - Tarif juste
732,90 $

Tarif correspondant au coût réel de l’activité.
*Image à titre indicatif seulement

Occupation simple - Tarif soutien item
Occupation simple - Tarif soutien
879,48 $

Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité
*Image à titre indicatif seulement

Occupation simple - Tarif solidaire item
Occupation simple - Tarif solidaire
586,32 $

Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.
*Image à titre indicatif seulement

Occupation double - Tarif juste item
Occupation double - Tarif juste
602,24 $

Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.

Tarif correspondant au coût réel de l’activité.

*Image à titre indicatif seulement

Occupation double - Tarif soutien item
Occupation double - Tarif soutien
722,69 $

Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.

Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité.

*Image à titre indicatif seulement

Occupation double - Tarif solidaire item
Occupation double - Tarif solidaire
481,79 $

Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.

Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.
*Image à titre indicatif seulement

Occupation triple - Tarif juste item
Occupation triple - Tarif juste
568,17 $

Vous serez jumeler dans votre chambre avec 2 personnes du même sexe.

Tarif correspondant au coût réel de l’activité.

*Image à titre indicatif seulement

Occupation triple - Tarif soutien item
Occupation triple - Tarif soutien
581,80 $

Vous serez jumeler dans votre chambre avec 2 personnes du même sexe.

Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité.

*Image à titre indicatif seulement

Occupation triple - Tarif solidaire item
Occupation triple - Tarif solidaire
454,54 $

Vous serez jumeler dans votre chambre avec 2 personnes du même sexe.

Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.
*Image à titre indicatif seulement

Activité en externe item
Activité en externe
304,59 $

Profitez de l'activité tout en dormant ailleurs.

Tarif qui exclus l'hébergement et les petits déjeuners.
*Image à titre indicatif seulement

Souper de l'arrivée item
Souper de l'arrivée
21 $

Repas inclus à l'arrivée.
*Image à titre indicatif seulement

Assurance annulation item
Assurance annulation
36,65 $

Ayez l'esprit tranquille et obtenez un remboursement si vous devez annuler.

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