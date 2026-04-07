Confirmation participation exposants Marché de Noël de Mirabel 2026

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À propos de cet événement
Maisonnette de Noël
Vous devez obligatoirement être présent.e.s les QUATRE fins de semaine. Aucune exception.
Maisonnette de Noël - 2 ans garantis à 799$/Année
Vous devez obligatoirement être présent.e.s les QUATRE fins de semaine. Aucune exception.
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Vous devez être présent.e.s les deux journées complètes de la fin de semaine.
*Le chapiteau sera fermé et chauffé au propane durant le marché. Veuillez noter que la température ambiante à l'intérieur du chapiteau sera comprise entre 5 et 15 degrés.
Vous devez être présent.e.s les deux journées complètes de la fin de semaine.
*Le chapiteau sera fermé et chauffé au propane durant le marché. Veuillez noter que la température ambiante à l'intérieur du chapiteau sera comprise entre 5 et 15 degrés.
Vous devez être présent.e.s les deux journées complètes de la fin de semaine.
*Le chapiteau sera fermé et chauffé au propane durant le marché. Veuillez noter que la température ambiante à l'intérieur du chapiteau sera comprise entre 5 et 15 degrés.
Vous devez être présent.e.s les deux journées complètes de la fin de semaine.
*Le chapiteau sera fermé et chauffé au propane durant le marché. Veuillez noter que la température ambiante à l'intérieur du chapiteau sera comprise entre 5 et 15 degrés.
Vous devez être présent.e.s les deux journées complètes de la fin de semaine.
Aucune électricité n’est disponible pour les kiosques intérieurs.
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Location d'une petite lumière sans fils à batterie
15 amps supplémentaire
Maisonnette seulement
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