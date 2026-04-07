Tourisme Mirabel

Organisé par

Tourisme Mirabel

À propos de cet événement

Confirmation participation exposants Marché de Noël de Mirabel 2026

17530 Rue Jacques-Cartier

Mirabel, QC J7J 2A9, Canada

Maisonnette - 1 ans
899 $

Maisonnette de Noël


Vous devez obligatoirement être présent.e.s les QUATRE fins de semaine. Aucune exception.

  • Maisonnette de 10 x 6 pieds
  • Unité de chauffage de 60 000 BTU (durant les heures d'ouverture, propane inclus)
  • Unité de chauffage électrique (durant les heures de fermeture)
  • Éclairage de base
  • Décorations extérieures de la maisonnette
  • Cadenas
  • Accès à l'électricité (1 x 15 amps)
  • Une affiche identifiant votre kiosque
  • 2 cocardes


Maisonnette de Noël - 2 ans garantis
1 598 $

Maisonnette de Noël - 2 ans garantis à 799$/Année


Vous devez obligatoirement être présent.e.s les QUATRE fins de semaine. Aucune exception.

  • Maisonnette de 10 x 6 pieds
  • Unité de chauffage de 60 000 BTU (durant les heures d'ouverture, propane inclus)
  • Unité de chauffage électrique (durant les heures de fermeture)
  • Éclairage de base
  • Décorations extérieures de la maisonnette
  • Cadenas
  • Accès à l'électricité (1 x 15 amps)
  • Une affiche identifiant votre kiosque
  • 2 cocardes
Camion de rue
750 $

Vous devez obligatoirement être présent.e.s les QUATRE fins de semaine. Aucune exception.

  • 2 Espaces de stationnement pour votre camion.
  • Accès à l’électricité (1 x 15 amps)
  • 2 cocardes
Kiosque Chapiteau - 21-22 novembre
150 $

Vous devez être présent.e.s les deux journées complètes de la fin de semaine.

  • 1 table de 6 pieds
  • 2 chaises
  • Une affiche identifiant votre kiosque
  • 2 cocardes

*Le chapiteau sera fermé et chauffé au propane durant le marché. Veuillez noter que la température ambiante à l'intérieur du chapiteau sera comprise entre 5 et 15 degrés.

Kiosque Chapiteau - 28-29 novembre
150 $

Vous devez être présent.e.s les deux journées complètes de la fin de semaine.

  • 1 table de 6 pieds
  • 2 chaises
  • Une affiche identifiant votre kiosque
  • 2 cocardes

*Le chapiteau sera fermé et chauffé au propane durant le marché. Veuillez noter que la température ambiante à l'intérieur du chapiteau sera comprise entre 5 et 15 degrés.

Kiosque Chapiteau - 5-6 décembre
150 $

Vous devez être présent.e.s les deux journées complètes de la fin de semaine.

  • 1 table de 6 pieds
  • 2 chaises
  • Une affiche identifiant votre kiosque
  • 2 cocardes

*Le chapiteau sera fermé et chauffé au propane durant le marché. Veuillez noter que la température ambiante à l'intérieur du chapiteau sera comprise entre 5 et 15 degrés.

Kiosque Chapiteau - 12-13 décembre
150 $

Vous devez être présent.e.s les deux journées complètes de la fin de semaine.

  • 1 table de 6 pieds
  • 2 chaises
  • Une affiche identifiant votre kiosque
  • 2 cocardes

*Le chapiteau sera fermé et chauffé au propane durant le marché. Veuillez noter que la température ambiante à l'intérieur du chapiteau sera comprise entre 5 et 15 degrés.

Kiosque Intérieur- 21-22 novembre
195 $

Vous devez être présent.e.s les deux journées complètes de la fin de semaine.

  • Espace de 6 x 8 pieds
  • 1 table de 6 pieds
  • 2 chaises
  • 4 panneaux d'exposition de 4 x 8 pieds, noir
  • Une affiche identifiant votre kiosque
  • 2 cocardes

Aucune électricité n’est disponible pour les kiosques intérieurs.

Kiosque Intérieur- 28-29 novembre
195 $

Vous devez être présent.e.s les deux journées complètes de la fin de semaine.

  • Espace de 6 x 8 pieds
  • 1 table de 6 pieds
  • 2 chaises
  • 4 panneaux d'exposition de 4 x 8 pieds, noir
  • Une affiche identifiant votre kiosque
  • 2 cocardes

Aucune électricité n’est disponible pour les kiosques intérieurs.

Kiosque Intérieur- 5-6 décembre
195 $

Vous devez être présent.e.s les deux journées complètes de la fin de semaine.

  • Espace de 6 x 8 pieds
  • 1 table de 6 pieds
  • 2 chaises
  • 4 panneaux d'exposition de 4 x 8 pieds, noir
  • Une affiche identifiant votre kiosque
  • 2 cocardes

Aucune électricité n’est disponible pour les kiosques intérieurs.

Kiosque Intérieur- 12-13 décembre
195 $

Vous devez être présent.e.s les deux journées complètes de la fin de semaine.

  • Espace de 6 x 8 pieds
  • 1 table de 6 pieds
  • 2 chaises
  • 4 panneaux d'exposition de 4 x 8 pieds, noir
  • Une affiche identifiant votre kiosque
  • 2 cocardes

Aucune électricité n’est disponible pour les kiosques intérieurs.

Location de lumière (sans fils)
15 $

Location d'une petite lumière sans fils à batterie

Électricité SUPPLÉMENTAIRE sur demande
20 $

15 amps supplémentaire

Maisonnette seulement

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