Confirmation participation exposants Marché de Noël de Mirabel 2026

Vous devez être présent.e.s les deux journées complètes de la fin de semaine.

1 table de 6 pieds

2 chaises

Une affiche identifiant votre kiosque

2 cocardes

*Le chapiteau sera fermé et chauffé au propane durant le marché. Veuillez noter que la température ambiante à l'intérieur du chapiteau sera comprise entre 5 et 15 degrés.