Confirmation Performance Adulte Masculin 2025-2026

419 Rue Saint-Roch

Montréal, QC H3N 1K2, Canada

Masculin Elite
84 $

Confirmation de votre place dans l’équipe élite masculin pour la saison 2025-2026. Payement pour les entraînements du 11 au 29 septembre.

Masculin Performance
84 $

Confirmation de votre place dans l’équipe élite masculin pour la saison 2025-2026. Payement pour les entraînements du 10 au 29 septembre.

Masculin Compétitif
84 $

Confirmation de votre place dans l’équipe élite masculin pour la saison 2025-2026. Payement pour les entraînements du 11 au 29 septembre.

Ajouter un don pour Club de Volleyball Everton

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!