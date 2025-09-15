Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

Confirmation Performance Adulte Féminin 2025 - 2026

419 Rue Saint-Roch

Montréal, QC H3N 1K2, Canada

Féminin Elite
84 $

Confirmation de votre place dans l’équipe élite féminin pour la saison 2025-2026. Payement pour les entraînements de septembre.

Féminin Performance
84 $

Confirmation de votre place dans l’équipe Performance féminin pour la saison 2025-2026. Payement pour les entraînements de septembre.

Féminin Compétitif
84 $

Confirmation de votre place dans l’équipe compétition féminin pour la saison 2025-2026. Payement pour les entraînements de septembre.

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