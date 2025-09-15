Confirmation Performance Adulte Féminin 2025 - 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Confirmation de votre place dans l’équipe élite féminin pour la saison 2025-2026. Payement pour les entraînements de septembre.
Confirmation de votre place dans l’équipe Performance féminin pour la saison 2025-2026. Payement pour les entraînements de septembre.
Confirmation de votre place dans l’équipe compétition féminin pour la saison 2025-2026. Payement pour les entraînements de septembre.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!