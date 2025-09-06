Confirmation U16 feminin 2025-2026

Montréal, QC H1X 1Z8, Canada
Confirmation pour une athlète U16F performance. La selection de l'equipe finale sera determiee a la fin de la periode de selection.
Confirmation pour une athlète U16F performance. La selection de l'equipe finale sera determiee a la fin de la periode de selection.
2 jerseys KONO - un noir et un blanc. Avec numéro et marquage Everton + prénom de l'athelte dans le dos.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!