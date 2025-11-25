Richelieu International

Organisé par

Richelieu International

À propos de cet événement

Congrès 2026 Tracadie N-B

100 Rue Deux Rivières

Tracadie-Sheila, NB E1X 4S9, Canada

Forfait congrès complet MEMBRE Taxes incluses
373,75 $

Billet membre 3 jours 325 $+tx

Les inscriptions au congrès 2026 sont lancées ! Venez célébrer avec nous les 15, 16 et 17 mai prochains à Tracadie. Retrouvez la programmation sur le site internet.

Vendredi 15 mai 2026

18 h 00 Accueil et inscription
18 h 30 Cocktail d'ouverture de la soirée retrouvailles
21 h 30 Fin de la soirée

Samedi 16 mai 2026 - Jour

7 h Déjeuner
9 h Conférence
10 h 15 Pause café

10 h 45 AGA Richelieu International - uniquement pour les membres actifs RI
12 h 00 Diner réseautage
13 h 30 Atelier 1 (au choix)
13 h 30 Atelier 2 (au choix)
13 h 30 Atelier 3 (au choix)

14 h 30 Pause café
14 h 45 Atelier 4 (au choix)
14 h 45 Atelier 5 (au choix)

Samedi 16 mai 2026 - Soir

17 h 00 Début du transport vers le Gala reconnaissance
18 h 00 Cocktail d’ouverture Gala reconnaissance
18 h 30 Repas 3 services Gala reconnaissance
21 h 00 Musique et dance

23 h 00 Transport vers les hébergements

Dimanche 17 mai 2026 - Jour

7 h Déjeuner
9 h Table ronde
10 h 15 Pause café

10 h 45 AGA Fondation Richelieu-International - uniquement pour les membres actifs RI
12 h 00 Diner réseautage

13 h 30 Activités et visites

16 h 30 Fin du congrès

* L'horaire peut être modifié



No. d'entreprise : 128792371 -TPS: 12879 2371 RT - TVQ: 101 808 2647 TQ

Forfait congrès complet CONJOINT.E - Taxes incluses
258,75 $

Billet 3 jours conjoint.es 225 $+tx


Les inscriptions au congrès 2025 sont lancées! Venez célébrer avec nous les 15, 16 et 17 mai prochains à Tracadie. Retrouvez la programmation sur le site internet.

Vendredi 15 mai 2026

18 h 00 Accueil et inscription
18 h 30 Cocktail d'ouverture de la soirée retrouvailles
21 h 30 Fin de la soirée

Samedi 16 mai 2026 - Jour

7 h 00 Déjeuner
9 h 00 Ateliers créatifs
12 h 00 Diner réseautage avec les membres
13 h 30 Visites et Activités

Samedi 16 mai 2026 - Soir

17 h 00 Début du transport vers le Gala reconnaissance
18 h 00 Cocktail d’ouverture Gala reconnaissance
18 h 30 Repas 3 services Gala reconnaissance
21 h 00 Musique et dance

23 h 00 Transport vers les hébergements

Dimanche 17 mai 2026 - Jour

7 h Déjeuner
12 h 00 Diner réseautage

13 h 30 Activités et visites

16 h 30 Fin du congrès
* L'horaire peut être modifié

No. d'entreprise : 128792371 -TPS: 12879 2371 RT - TVQ: 101 808 2647 TQ

Soirée RETROUVAILLE - Taxes incluses
69 $

Soirée retrouvaille 60 $+tx * déjà inclus dans le billet congrès complet


Dès 18 h 30 le vendredi 15 mai 2026 venez échanger avec les membres Richelieu. Cocktail dinatoire prévu durant la soirée.

No. d'entreprise : 128792371 -TPS: 12879 2371 RT - TVQ: 101 808 2647 TQ

Soirée GALA RECONNAISSANCE - Taxes incluses
103,50 $

Soirée gala reconnaissance 90 $+tx * déjà inclus dans le billet congrès complet


Samedi le 16 mai 2026


17 h 00 Début du transport vers le Gala reconnaissance
18 h 00 Cocktail d’ouverture Gala reconnaissance
18 h 30 Repas 3 services Gala reconnaissance
21 h 00 Musique et dance

23 h 00 Transport vers les hébergements

* L'horaire peut être modifié

No. d'entreprise : 128792371 -TPS: 12879 2371 RT - TVQ: 101 808 2647 TQ

Coffret Gin - Taxes incluses
100 $

Réservez vos coffrets Richelieu International dès maintenant et récupérez les lors du congrès.
INCLUS:
1 bouteille Gin km12
2 verres avec logo Richelieu International
2 bouteilles Tonic 1642

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