Congrès 2026 Tracadie N-B

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À propos de cet événement
Billet membre 3 jours 325 $+tx
Les inscriptions au congrès 2026 sont lancées ! Venez célébrer avec nous les 15, 16 et 17 mai prochains à Tracadie. Retrouvez la programmation sur le site internet.
Vendredi 15 mai 2026
18 h 00 Accueil et inscription
18 h 30 Cocktail d'ouverture de la soirée retrouvailles
21 h 30 Fin de la soirée
Samedi 16 mai 2026 - Jour
7 h Déjeuner
9 h Conférence
10 h 15 Pause café
10 h 45 AGA Richelieu International - uniquement pour les membres actifs RI
12 h 00 Diner réseautage
13 h 30 Atelier 1 (au choix)
13 h 30 Atelier 2 (au choix)
13 h 30 Atelier 3 (au choix)
14 h 30 Pause café
14 h 45 Atelier 4 (au choix)
14 h 45 Atelier 5 (au choix)
Samedi 16 mai 2026 - Soir
17 h 00 Début du transport vers le Gala reconnaissance
18 h 00 Cocktail d’ouverture Gala reconnaissance
18 h 30 Repas 3 services Gala reconnaissance
21 h 00 Musique et dance
23 h 00 Transport vers les hébergements
Dimanche 17 mai 2026 - Jour
7 h Déjeuner
9 h Table ronde
10 h 15 Pause café
10 h 45 AGA Fondation Richelieu-International - uniquement pour les membres actifs RI
12 h 00 Diner réseautage
13 h 30 Activités et visites
16 h 30 Fin du congrès
* L'horaire peut être modifié
No. d'entreprise : 128792371 -TPS: 12879 2371 RT - TVQ: 101 808 2647 TQ
Billet 3 jours conjoint.es 225 $+tx
Les inscriptions au congrès 2025 sont lancées! Venez célébrer avec nous les 15, 16 et 17 mai prochains à Tracadie. Retrouvez la programmation sur le site internet.
Vendredi 15 mai 2026
18 h 00 Accueil et inscription
18 h 30 Cocktail d'ouverture de la soirée retrouvailles
21 h 30 Fin de la soirée
Samedi 16 mai 2026 - Jour
7 h 00 Déjeuner
9 h 00 Ateliers créatifs
12 h 00 Diner réseautage avec les membres
13 h 30 Visites et Activités
Samedi 16 mai 2026 - Soir
17 h 00 Début du transport vers le Gala reconnaissance
18 h 00 Cocktail d’ouverture Gala reconnaissance
18 h 30 Repas 3 services Gala reconnaissance
21 h 00 Musique et dance
23 h 00 Transport vers les hébergements
Dimanche 17 mai 2026 - Jour
7 h Déjeuner
12 h 00 Diner réseautage
13 h 30 Activités et visites
16 h 30 Fin du congrès
* L'horaire peut être modifié
No. d'entreprise : 128792371 -TPS: 12879 2371 RT - TVQ: 101 808 2647 TQ
Soirée retrouvaille 60 $+tx * déjà inclus dans le billet congrès complet
Dès 18 h 30 le vendredi 15 mai 2026 venez échanger avec les membres Richelieu. Cocktail dinatoire prévu durant la soirée.
No. d'entreprise : 128792371 -TPS: 12879 2371 RT - TVQ: 101 808 2647 TQ
Soirée gala reconnaissance 90 $+tx * déjà inclus dans le billet congrès complet
Samedi le 16 mai 2026
17 h 00 Début du transport vers le Gala reconnaissance
18 h 00 Cocktail d’ouverture Gala reconnaissance
18 h 30 Repas 3 services Gala reconnaissance
21 h 00 Musique et dance
23 h 00 Transport vers les hébergements
* L'horaire peut être modifié
No. d'entreprise : 128792371 -TPS: 12879 2371 RT - TVQ: 101 808 2647 TQ
Réservez vos coffrets Richelieu International dès maintenant et récupérez les lors du congrès.
INCLUS:
1 bouteille Gin km12
2 verres avec logo Richelieu International
2 bouteilles Tonic 1642
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