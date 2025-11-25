Congrès 2026 Tracadie N-B

Billet membre 3 jours 325 $+tx



Les inscriptions au congrès 2026 sont lancées ! Venez célébrer avec nous les 15, 16 et 17 mai prochains à Tracadie. Retrouvez la programmation sur le site internet.



Vendredi 15 mai 2026



18 h 00 Accueil et inscription

18 h 30 Cocktail d'ouverture de la soirée retrouvailles

21 h 30 Fin de la soirée



Samedi 16 mai 2026 - Jour



7 h Déjeuner

9 h Conférence

10 h 15 Pause café

10 h 45 AGA Richelieu International - uniquement pour les membres actifs RI

12 h 00 Diner réseautage

13 h 30 Atelier 1 (au choix)

13 h 30 Atelier 2 (au choix)

13 h 30 Atelier 3 (au choix)

14 h 30 Pause café

14 h 45 Atelier 4 (au choix)

14 h 45 Atelier 5 (au choix)



Samedi 16 mai 2026 - Soir

17 h 00 Début du transport vers le Gala reconnaissance

18 h 00 Cocktail d’ouverture Gala reconnaissance

18 h 30 Repas 3 services Gala reconnaissance

21 h 00 Musique et dance

23 h 00 Transport vers les hébergements



Dimanche 17 mai 2026 - Jour



7 h Déjeuner

9 h Table ronde

10 h 15 Pause café

10 h 45 AGA Fondation Richelieu-International - uniquement pour les membres actifs RI

12 h 00 Diner réseautage

13 h 30 Activités et visites

16 h 30 Fin du congrès



* L'horaire peut être modifié





No. d'entreprise : 128792371 -TPS: 12879 2371 RT - TVQ: 101 808 2647 TQ