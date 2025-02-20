Ventes fermées

Congrès annuel 2025

2325 Rue de l'Université

Québec, QC G1V 0A6, Canada

Billet 2 nuits - 2 jours
275 $
Ce billet comprend 2 nuits en chambre standard à l'Université Laval, les repas et les activités pour les 2 jours de congrès.
Billet 1 nuit - 2 jours
235 $
Ce billet comprend 1 nuit en chambre standard à l'Université Laval, les repas et les activités pour les 2 jours de congrès.
Billet 2 nuits - 2 jours / CH. SUPÉRIEURES RAISON DE SANTÉ
330 $
Ce billet comprend 2 nuits en chambre supérieures à l'Université laval, les repas et les activités pour les 2 jours de congrès. RÉSERVÉ AUX PERSONNES À BESOINS PARTICULIERS
Billet 2 nuits - 2 jours - CHAMBRE SUPÉRIEURES
330 $
Ce billet comprend 2 nuits en chambre supérieures à l'Université Laval, les repas et les activités pour les 2 jours de congrès.
Billet 0 nuit - 2 jours
200 $
Ce billet comprend les repas et les activités pour les 2 jours de congrès. Sachez que vous pouvez réserver votre propre hébergement à l'Hôtel Classique avec un tarif préférentiel à 135.00$ (Lit King) ou 145.00$ ( 2 lits Queen) En occupation simple ou double + 10$ par adulte additionnel. Pour réserver votre hébergement, visitez la plateforme de l'événement.
Billet 0 nuit - 1 jour
120 $
Ce billet comprend les repas et les activités pour 1 journée de congrès. Sachez que vous pouvez réserver votre propre hébergement à l'Hôtel Classique avec un tarif préférentiel à 135.00$ (Lit King) ou 145.00$ ( 2 lits Queen) En occupation simple ou double) + 10$ par adulte additionnel. Pour réserver votre hébergement, visitez la plateforme de l'événement.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!