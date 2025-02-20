Congrès annuel 2025

Ce billet comprend 2 nuits en chambre standard à l'Université Laval, les repas et les activités pour les 2 jours de congrès.
Billet 1 nuit - 2 jours
235 $
Ce billet comprend 1 nuit en chambre standard à l'Université Laval, les repas et les activités pour les 2 jours de congrès.
Billet 2 nuits - 2 jours / CH. SUPÉRIEURES RAISON DE SANTÉ
330 $
Ce billet comprend 2 nuits en chambre supérieures à l'Université laval, les repas et les activités pour les 2 jours de congrès.
RÉSERVÉ AUX PERSONNES À BESOINS PARTICULIERS
Billet 2 nuits - 2 jours - CHAMBRE SUPÉRIEURES
330 $
Ce billet comprend 2 nuits en chambre supérieures à l'Université Laval, les repas et les activités pour les 2 jours de congrès.
Billet 0 nuit - 2 jours
200 $
Ce billet comprend les repas et les activités pour les 2 jours de congrès.
Sachez que vous pouvez réserver votre propre hébergement à l'Hôtel Classique avec un tarif préférentiel à 135.00$ (Lit King) ou 145.00$ ( 2 lits Queen)
En occupation simple ou double + 10$ par adulte additionnel.
Pour réserver votre hébergement, visitez la plateforme de l'événement.
Billet 0 nuit - 1 jour
120 $
Ce billet comprend les repas et les activités pour 1 journée de congrès.
Sachez que vous pouvez réserver votre propre hébergement à l'Hôtel Classique avec un tarif préférentiel à 135.00$ (Lit King) ou 145.00$ ( 2 lits Queen)
En occupation simple ou double) + 10$ par adulte additionnel.
Pour réserver votre hébergement, visitez la plateforme de l'événement.
