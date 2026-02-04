Congrès annuel 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Chaque personne qui dort à l’hôtel doit prendre un billet avec hébergement (occupation simple ou occupation double). l’option occupation double permet simplement de répartir le coût de la chambre entre deux participant·es.
Ce billet comprend :
Hébergement :
Repas :
Autres :
AUCUN REMBOURSMENT APRÈS LE 10 AVRIL 2026
Pour annuler une inscription veuillez écrire un courriel à : [email protected].
Indiquez dans l'objet : ANNULATION - CONGRÈS 2026.
Toute annulation par téléphone ou envoyée à une autre adresse courriel ne sera pas valide.
Chaque personne qui dort à l’hôtel doit prendre un billet avec hébergement (occupation simple ou occupation double). l’option occupation double permet simplement de répartir le coût de la chambre entre deux participant·es.
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Hébergement :
Repas :
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AUCUN REMBOURSMENT APRÈS LE 10 AVRIL 2026
Pour annuler une inscription veuillez écrire un courriel à : [email protected].
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Toute annulation par téléphone ou envoyée à une autre adresse courriel ne sera pas valide.
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Ce billet comprend :
Hébergement :
Repas :
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AUCUN REMBOURSMENT APRÈS LE 10 AVRIL 2026
Pour annuler une inscription veuillez écrire un courriel à : [email protected].
Indiquez dans l'objet : ANNULATION - CONGRÈS 2026.
Toute annulation par téléphone ou envoyée à une autre adresse courriel ne sera pas valide.
Chaque personne qui dort à l’hôtel doit prendre un billet avec hébergement (occupation simple ou occupation double). l’option occupation double permet simplement de répartir le coût de la chambre entre deux participant·es.
Ce billet comprend :
Hébergement :
Repas :
Autres :
AUCUN REMBOURSMENT APRÈS LE 10 AVRIL 2026
Pour annuler une inscription veuillez écrire un courriel à : [email protected].
Indiquez dans l'objet : ANNULATION - CONGRÈS 2026.
Toute annulation par téléphone ou envoyée à une autre adresse courriel ne sera pas valide.
CE BILLET EST RÉSERVÉ AUX PARTICIPANTS QUI NE DORMENT PAS À L'HÔTEL
Chaque personne qui dort à l’hôtel doit prendre un billet avec hébergement (occupation simple ou occupation double). l’option occupation double permet simplement de répartir le coût de la chambre entre deux participant·es.
Ce billet comprend :
Repas :
Autres :
AUCUN REMBOURSMENT APRÈS LE 10 AVRIL 2026
Pour annuler une inscription veuillez écrire un courriel à : [email protected].
Indiquez dans l'objet : ANNULATION - CONGRÈS 2026.
Toute annulation par téléphone ou envoyée à une autre adresse courriel ne sera pas valide.
CE BILLET EST DISPONIBLE POUR LES RÉGIONS ÉLOIGNÉES QUI AURAIT BESOIN D'UNE NUIT SUPPLÉMENTAIRE EN OCCUPATION SIMPLE
Ce billet comprend :
Hébergement :
Repas :
Autres :
AUCUN REMBOURSMENT APRÈS LE 10 AVRIL 2026
Pour annuler une inscription veuillez écrire un courriel à : [email protected].
Indiquez dans l'objet : ANNULATION - CONGRÈS 2026.
Toute annulation par téléphone ou envoyée à une autre adresse courriel ne sera pas valide.
CE BILLET EST DISPONIBLE POUR LES RÉGIONS ÉLOIGNÉES QUI AURAIT BESOIN D'UNE NUIT SUPPLÉMENTAIRE EN OCCUPATION DOUBLE
Ce billet comprend :
Hébergement :
Repas :
Autres :
AUCUN REMBOURSMENT APRÈS LE 10 AVRIL 2026
Pour annuler une inscription veuillez écrire un courriel à : [email protected].
Indiquez dans l'objet : ANNULATION - CONGRÈS 2026.
Toute annulation par téléphone ou envoyée à une autre adresse courriel ne sera pas valide.
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