Congrès annuel 2026

CE BILLET EST RÉSERVÉ AUX PARTICIPANTS QUI NE DORMENT PAS À L'HÔTEL





Chaque personne qui dort à l’hôtel doit prendre un billet avec hébergement (occupation simple ou occupation double). l’option occupation double permet simplement de répartir le coût de la chambre entre deux participant·es.





Ce billet comprend :





Repas :

2 dîners (13 et 14 mai)

1 souper 4 services le 13 mai

Autres :

Ateliers du 13 et du 14 mai

AGA

Taxes et pourboires

Stationnement de l'hôtel

POLITIQUE D'ANNULATION

Remboursement à 100% si vous annulez votre inscription AVANT le 24 mars 2026

Remboursement à 75% si vous annulez votre inscription ENTRE le 25 mars et le 10 avril 2026





AUCUN REMBOURSMENT APRÈS LE 10 AVRIL 2026