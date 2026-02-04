Regroupement des maisons des jeunes du Québec

Organisé par

Regroupement des maisons des jeunes du Québec

À propos de cet événement

Congrès annuel 2026

3031 Boul Laurier

Québec, QC G1V 2M2, Canada

Billet 2 nuits * Occupation simple
530 $

Chaque personne qui dort à l’hôtel doit prendre un billet avec hébergement (occupation simple ou occupation double). l’option occupation double permet simplement de répartir le coût de la chambre entre deux participant·es.


Ce billet comprend :


Hébergement :

  • Nuit du 12 mai en chambre contemporaine, en occupation simple
  • Nuit du 13 mai en chambre contemporaine, en occupation simple

Repas :

  • 2 déjeuners (13 et 14 mai) au restaurant Le Ginger de l'Hôtel Plaza
  • 2 dîners (13 et 14 mai)
  • 1 souper 4 services le 13 mai

Autres :

  • Ateliers du 13 et du 14 mai
  • AGA
  • Taxes et pourboires
  • Stationnement de l'hôtel


POLITIQUE D'ANNULATION

  • Remboursement à 100% si vous annulez votre inscription AVANT le 24 mars 2026
  • Remboursement à 75% si vous annulez votre inscription ENTRE le 25 mars et le 10 avril 2026


AUCUN REMBOURSMENT APRÈS LE 10 AVRIL 2026

Pour annuler une inscription veuillez écrire un courriel à : [email protected].
Indiquez dans l'objet : ANNULATION - CONGRÈS 2026.
Toute annulation par téléphone ou envoyée à une autre adresse courriel ne sera pas valide.

Billet 2 nuits * Occupation double
380 $

Chaque personne qui dort à l’hôtel doit prendre un billet avec hébergement (occupation simple ou occupation double). l’option occupation double permet simplement de répartir le coût de la chambre entre deux participant·es.


Ce billet comprend :


Hébergement :

  • Nuit du 12 mai en chambre contemporaine, en occupation double
  • Nuit du 13 mai en chambre contemporaine, en occupation double

Repas :

  • 2 déjeuners (13 et 14 mai) au restaurant Le Ginger de l'Hôtel Plaza
  • 2 dîners (13 et 14 mai)
  • 1 souper 4 services le 13 mai

Autres :

  • Ateliers du 13 et du 14 mai
  • AGA
  • Taxes et pourboires
  • Stationnement de l'hôtel

POLITIQUE D'ANNULATION

  • Remboursement à 100% si vous annulez votre inscription AVANT le 24 mars 2026
  • Remboursement à 75% si vous annulez votre inscription ENTRE le 25 mars et le 10 avril 2026


AUCUN REMBOURSMENT APRÈS LE 10 AVRIL 2026

Pour annuler une inscription veuillez écrire un courriel à : [email protected].
Indiquez dans l'objet : ANNULATION - CONGRÈS 2026.
Toute annulation par téléphone ou envoyée à une autre adresse courriel ne sera pas valide.

Billet 1 nuit * Occupation simple
325 $

Chaque personne qui dort à l’hôtel doit prendre un billet avec hébergement (occupation simple ou occupation double). l’option occupation double permet simplement de répartir le coût de la chambre entre deux participant·es.


Ce billet comprend :


Hébergement :

  • 1 nuit en chambre contemporaine, en occupation simple

Repas :

  • 1 déjeuner au restaurant Le Ginger de l'Hôtel Plaza
  • 2 dîners (13 et 14 mai)
  • 1 souper 4 services le 13 mai

Autres :

  • Ateliers du 13 et du 14 mai
  • AGA
  • Taxes et pourboires
  • Stationnement de l'hôtel

POLITIQUE D'ANNULATION

  • Remboursement à 100% si vous annulez votre inscription AVANT le 24 mars 2026
  • Remboursement à 75% si vous annulez votre inscription ENTRE le 25 mars et le 10 avril 2026


AUCUN REMBOURSMENT APRÈS LE 10 AVRIL 2026

Pour annuler une inscription veuillez écrire un courriel à : [email protected].
Indiquez dans l'objet : ANNULATION - CONGRÈS 2026.
Toute annulation par téléphone ou envoyée à une autre adresse courriel ne sera pas valide.

Billet 1 nuit * Occupation double
240 $

Chaque personne qui dort à l’hôtel doit prendre un billet avec hébergement (occupation simple ou occupation double). l’option occupation double permet simplement de répartir le coût de la chambre entre deux participant·es.


Ce billet comprend :


Hébergement :

  • 1 nuit en chambre contemporaine, en occupation double

Repas :

  • 1 déjeuner au restaurant Le Ginger de l'Hôtel Plaza
  • 2 dîners (13 et 14 mai)
  • 1 souper 4 services le 13 mai

Autres :

  • Ateliers du 13 et du 14 mai
  • AGA
  • Taxes et pourboires
  • Stationnement de l'hôtel

POLITIQUE D'ANNULATION

  • Remboursement à 100% si vous annulez votre inscription AVANT le 24 mars 2026
  • Remboursement à 75% si vous annulez votre inscription ENTRE le 25 mars et le 10 avril 2026


AUCUN REMBOURSMENT APRÈS LE 10 AVRIL 2026

Pour annuler une inscription veuillez écrire un courriel à : [email protected].
Indiquez dans l'objet : ANNULATION - CONGRÈS 2026.
Toute annulation par téléphone ou envoyée à une autre adresse courriel ne sera pas valide.

Billet Sans hébergement
225 $

CE BILLET EST RÉSERVÉ AUX PARTICIPANTS QUI NE DORMENT PAS À L'HÔTEL


Chaque personne qui dort à l’hôtel doit prendre un billet avec hébergement (occupation simple ou occupation double). l’option occupation double permet simplement de répartir le coût de la chambre entre deux participant·es.


Ce billet comprend :


Repas :

  • 2 dîners (13 et 14 mai)
  • 1 souper 4 services le 13 mai

Autres :

  • Ateliers du 13 et du 14 mai
  • AGA
  • Taxes et pourboires
  • Stationnement de l'hôtel

POLITIQUE D'ANNULATION

  • Remboursement à 100% si vous annulez votre inscription AVANT le 24 mars 2026
  • Remboursement à 75% si vous annulez votre inscription ENTRE le 25 mars et le 10 avril 2026


AUCUN REMBOURSMENT APRÈS LE 10 AVRIL 2026

Pour annuler une inscription veuillez écrire un courriel à : [email protected].
Indiquez dans l'objet : ANNULATION - CONGRÈS 2026.
Toute annulation par téléphone ou envoyée à une autre adresse courriel ne sera pas valide.

Billet spécial région éloignée *nuit supplémentaire *OCC S
730 $

CE BILLET EST DISPONIBLE POUR LES RÉGIONS ÉLOIGNÉES QUI AURAIT BESOIN D'UNE NUIT SUPPLÉMENTAIRE EN OCCUPATION SIMPLE


Ce billet comprend :


Hébergement :

  • Nuit du 12 mai en chambre contemporaine, en occupation simple
  • Nuit du 13 mai en chambre contemporaine, en occupation simple
  • Nuit supplémentaire du 11 mai OU du 14 mai, en chambre contemporaine, en occupation simple.

Repas :

  • 3 déjeuners (13 et 14 mai et 11 OU 14 mai selon la nuit supplémentaire) au restaurant Le Ginger de l'Hôtel Plaza
  • 2 dîners (13 et 14 mai)
  • 1 souper 4 services le 13 mai

Autres :

  • Ateliers du 13 et du 14 mai
  • AGA
  • Taxes et pourboires
  • Stationnement de l'hôtel

POLITIQUE D'ANNULATION

  • Remboursement à 100% si vous annulez votre inscription AVANT le 24 mars 2026
  • Remboursement à 75% si vous annulez votre inscription ENTRE le 25 mars et le 10 avril 2026


AUCUN REMBOURSMENT APRÈS LE 10 AVRIL 2026

Pour annuler une inscription veuillez écrire un courriel à : [email protected].
Indiquez dans l'objet : ANNULATION - CONGRÈS 2026.
Toute annulation par téléphone ou envoyée à une autre adresse courriel ne sera pas valide.

Billet spécial région éloignée *nuit supplémentaire *OCC D.
505 $

CE BILLET EST DISPONIBLE POUR LES RÉGIONS ÉLOIGNÉES QUI AURAIT BESOIN D'UNE NUIT SUPPLÉMENTAIRE EN OCCUPATION DOUBLE


Ce billet comprend :


Hébergement :

  • Nuit du 12 mai en chambre contemporaine, en occupation double
  • Nuit du 13 mai en chambre contemporaine, en occupation double
  • Nuit supplémentaire du 11 mai OU du 14 mai, en chambre contemporaine, en occupation double.

Repas :

  • 3 déjeuners (13 et 14 mai et 11 OU 14 mai selon la nuit supplémentaire) au restaurant Le Ginger de l'Hôtel Plaza
  • 2 dîners (13 et 14 mai)
  • 1 souper 4 services le 13 mai

Autres :

  • Ateliers du 13 et du 14 mai
  • AGA
  • Taxes et pourboires
  • Stationnement de l'hôtel

POLITIQUE D'ANNULATION

  • Remboursement à 100% si vous annulez votre inscription AVANT le 24 mars 2026
  • Remboursement à 75% si vous annulez votre inscription ENTRE le 25 mars et le 10 avril 2026


AUCUN REMBOURSMENT APRÈS LE 10 AVRIL 2026

Pour annuler une inscription veuillez écrire un courriel à : [email protected].
Indiquez dans l'objet : ANNULATION - CONGRÈS 2026.
Toute annulation par téléphone ou envoyée à une autre adresse courriel ne sera pas valide.

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