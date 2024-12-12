Réseau Zec

Organisé par

Réseau Zec

À propos de cet événement

Ventes fermées

Congrès annuel 2025 - Billetterie Partenaires

500 Bd du Beau Pré

Beaupré, QC G0A 1E0, Canada

Banquet et cocktail
150 $
𝐋𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝 : ✅Le cocktail et le banquet du samedi 15 mars. 𝐃𝐞́𝐭𝐚𝐢𝐥𝐬 𝐝𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐱 : Prix du billet : 130,46 $ TPS (5 %) : 6,52$ TVQ (9,975 %) : 13,01$ Total : 150,00 $
Déjeuner - 16 mars 2025
40 $
Buffet Classique - Jus de fruits, lait de soya, lait, café, thé, infusions et chocolat chaud - Fruits frais tranchés, fruits entiers - Viennoiseries et pain - Céréales variées - Bol de yogourt - Bol de muesli, pommes et petits fruits - Tomates tranchées - Fromage cheddar, cottage et brie - Variété de charcuteries, cretons - Confitures, tartinades, beurre - Oeufs brouillés - Bacon, jambon, saucisses - Pommes de terre - Fève au Sirop d'érable - Crêpes, gauffre ou pain doré Prix du billet : 34,79 $ TPS : 1,74 $ TVQ : 3,47 $ Total : 40,00 $

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!