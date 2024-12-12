Congrès annuel 2025 - Billetterie Partenaires

Buffet Classique
- Jus de fruits, lait de soya, lait, café, thé, infusions et chocolat chaud - Fruits frais tranchés, fruits entiers - Viennoiseries et pain - Céréales variées - Bol de yogourt - Bol de muesli, pommes et petits fruits - Tomates tranchées - Fromage cheddar, cottage et brie - Variété de charcuteries, cretons - Confitures, tartinades, beurre - Oeufs brouillés - Bacon, jambon, saucisses - Pommes de terre - Fève au Sirop d'érable - Crêpes, gauffre ou pain doré
Prix du billet : 34,79 $
TPS : 1,74 $
TVQ : 3,47 $
Total : 40,00 $
