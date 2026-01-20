Congrès annuel 2026 de l'AAQ

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À propos de cet événement
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Numéro TPS: 100-300-920
Numéro TVQ: 1006-110-891
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Non-cotisant/HORS RAMQ ;
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Pour les membres du COC, membres du CA, conférenciers, moniteurs, participants au Concours des résidents et participants au Génie en anesthésie.
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