Association des anesthésiologistes du Québec

Organisé par

Association des anesthésiologistes du Québec

À propos de cet événement

Congrès annuel 2026 de l'AAQ - Ajouts

500 Bd du Beau Pré

Beaupré, QC G0A 1E0, Canada

Inscription en présentiel — MEMBRE
1 150 $

Taxes incluses


Numéro TPS: 100-300-920

Numéro TVQ: 1006-110-891

Inscription en virtuel — MEMBRE
1 050 $

Taxes incluses


Numéro TPS: 100-300-920

Numéro TVQ: 1006-110-891

Inscription en présentiel — RÉSIDENT(E)
100 $

Taxes incluses


Numéro TPS: 100-300-920

Numéro TVQ: 1006-110-891

Inscription en virtuel — RÉSIDENT(E)
100 $

Taxes incluses


Numéro TPS: 100-300-920

Numéro TVQ: 1006-110-891

Inscription en présentiel — NON-MEMBRE
1 400 $

Non-cotisant/HORS RAMQ ;


Taxes incluses


Numéro TPS: 100-300-920

Numéro TVQ: 1006-110-891

Inscription en virtuel — NON-MEMBRE
1 300 $

Non-cotisant/HORS RAMQ ;


Taxes incluses


Numéro TPS: 100-300-920

Numéro TVQ: 1006-110-891

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