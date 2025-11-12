Association des anesthésiologistes du Québec

Organisé par

Association des anesthésiologistes du Québec

À propos de cet événement

Congrès annuel 2026 de l'AAQ - Représentants

500 Bd du Beau Pré

Beaupré, QC G0A 1E0, Canada

Inscription — EXPOSANT/EXHIBITOR
Gratuit

Veuillez sélectionner cette option pour inscrire gratuitement vos deux représentants (si vous avez acheté un kiosque)./Please select this option to register your two representatives free of charge (if you have purchased a kiosk).

Inscription — Représentant supplémentaire/Additional represe
1 000 $

Veuillez sélectionner cette option si vous désirez inscrire un troisième représentant au congrès./Please select this option if you wish to register a third representative for the congress.

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