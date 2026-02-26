Association des archivistes du Québec

Organisé par

Association des archivistes du Québec

À propos de cet événement

Congrès annuel 2026 - forfait complet

Fairmont le Château Montebello 392 rue Notre-Dame

Montebello, QC J0V 1L0, Canada

Membre régulier - forfait complet / Hâtif
632,36 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Participez au congrès entier de l'AAQ, du 13 au 15 mai 2026. Trois dîners, un coquetel, un banquet et cinq pauses santé vous seront offerts. Les déjeuners ne sont pas inclus, ni le souper du mercredi soir.

Membre régulier - forfait complet
735,84 $

Participez au congrès entier de l'AAQ, du 13 au 15 mai 2026. Trois dîners, un coquetel, un banquet et cinq pauses santé vous seront offerts. Les déjeuners ne sont pas inclus, ni le souper du mercredi soir.

Non-membre - forfait complet / Hâtif
1 264,73 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Participez au congrès entier de l'AAQ, du 13 au 15 mai 2026. Trois dîners, un coquetel, un banquet et cinq pauses santé vous seront offerts. Les déjeuners ne sont pas inclus, ni le souper du mercredi soir.

Non-membre - forfait complet
1 471,68 $

Participez au congrès entier de l'AAQ, du 13 au 15 mai 2026. Trois dîners, un coquetel, un banquet et cinq pauses santé vous seront offerts. Les déjeuners ne sont pas inclus, ni le souper du mercredi soir.

Membre étudiant - forfait complet / Hâtif
201,21 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Participez au congrès entier de l'AAQ, du 13 au 15 mai 2026. Trois dîners, un coquetel, un banquet et cinq pauses santé vous seront offerts. Les déjeuners ne sont pas inclus, ni le souper du mercredi soir.

Membre étudiant - forfait complet
241,45 $

Participez au congrès entier de l'AAQ, du 13 au 15 mai 2026. Trois dîners, un coquetel, un banquet et cinq pauses santé vous seront offerts. Les déjeuners ne sont pas inclus, ni le souper du mercredi soir.

Membre retraité - forfait complet / Hâtif
356,42 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Participez au congrès entier de l'AAQ, du 13 au 15 mai 2026. Trois dîners, un coquetel, un banquet et cinq pauses santé vous seront offerts. Les déjeuners ne sont pas inclus, ni le souper du mercredi soir.

Membre retraité - forfait complet
442,65 $

Participez au congrès entier de l'AAQ, du 13 au 15 mai 2026. Trois dîners, un coquetel, un banquet et cinq pauses santé vous seront offerts. Les déjeuners ne sont pas inclus, ni le souper du mercredi soir.

CONFÉRENCIER MEMBRE - forfait complet / Hâtif
442,65 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Participez au congrès entier de l'AAQ, du 13 au 15 mai 2026. Trois dîners, un coquetel, un banquet et cinq pauses santé vous seront offerts. Les déjeuners ne sont pas inclus, ni le souper du mercredi soir.

CONFÉRENCIER MEMBRE - forfait complet
515,09 $

Participez au congrès entier de l'AAQ, du 13 au 15 mai 2026. Trois dîners, un coquetel, un banquet et cinq pauses santé vous seront offerts. Les déjeuners ne sont pas inclus, ni le souper du mercredi soir.

CONFÉRENCIER NON-MEMBRE - forfait complet / Hâtif
885,31 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Participez au congrès entier de l'AAQ, du 13 au 15 mai 2026. Trois dîners, un coquetel, un banquet et cinq pauses santé vous seront offerts. Les déjeuners ne sont pas inclus, ni le souper du mercredi soir.

CONFÉRENCIER NON-MEMBRE - forfait complet
1 167 $

Participez au congrès entier de l'AAQ, du 13 au 15 mai 2026. Trois dîners, un coquetel, un banquet et cinq pauses santé vous seront offerts. Les déjeuners ne sont pas inclus, ni le souper du mercredi soir.

CONFÉRENCIER MEMBRE ÉTUDIANT - forfait complet / Hâtif
140,84 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Participez au congrès entier de l'AAQ, du 13 au 15 mai 2026. Trois dîners, un coquetel, un banquet et cinq pauses santé vous seront offerts. Les déjeuners ne sont pas inclus, ni le souper du mercredi soir.

CONFÉRENCIER MEMBRE ÉTUDIANT - forfait complet
169,01 $

Participez au congrès entier de l'AAQ, du 13 au 15 mai 2026. Trois dîners, un coquetel, un banquet et cinq pauses santé vous seront offerts. Les déjeuners ne sont pas inclus, ni le souper du mercredi soir.

CONFÉRENCIER MEMBRE RETRAITÉ - forfait complet / Hâtif
249,50 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Participez au congrès entier de l'AAQ, du 13 au 15 mai 2026. Trois dîners, un coquetel, un banquet et cinq pauses santé vous seront offerts. Les déjeuners ne sont pas inclus, ni le souper du mercredi soir.

CONFÉRENCIER MEMBRE RETRAITÉ - forfait complet
309,86 $

Participez au congrès entier de l'AAQ, du 13 au 15 mai 2026. Trois dîners, un coquetel, un banquet et cinq pauses santé vous seront offerts. Les déjeuners ne sont pas inclus, ni le souper du mercredi soir.

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