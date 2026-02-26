Congrès annuel 2026 - forfait complet

À propos de cet événement
Montebello, QC J0V 1L0, Canada
Participez au congrès entier de l'AAQ, du 13 au 15 mai 2026. Trois dîners, un coquetel, un banquet et cinq pauses santé vous seront offerts. Les déjeuners ne sont pas inclus, ni le souper du mercredi soir.
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