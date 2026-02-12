Congrès annuel 2026 - forfait du jeudi

À propos de cet événement
Montebello, QC J0V 1L0, Canada
Profitez des conférences du jeudi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00.
Profitez des conférences du jeudi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00, suivi du banquet et de la soirée!
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