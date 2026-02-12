Association des archivistes du Québec

Organisé par

Association des archivistes du Québec

À propos de cet événement

Congrès annuel 2026 - forfait du jeudi

Fairmont le Château Montebello 392 rue Notre-Dame

Montebello, QC J0V 1L0, Canada

Membre régulier - conférences jeudi / Hâtif
252,95 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Profitez des conférences du jeudi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00.

Membre régulier - conférences et banquet jeudi / Hâtif
396,67 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Profitez des conférences du jeudi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00, suivi du banquet et de la soirée!

Membre régulier - conférences jeudi
275,94 $

Profitez des conférences du jeudi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00.

Membre régulier - conférences et banquet jeudi
419,66 $

Profitez des conférences du jeudi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00, suivi du banquet et de la soirée!

Non-membre - conférences jeudi / Hâtif
505,89 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Profitez des conférences du jeudi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00.

Non-membre - conférences et banquet jeudi / Hâtif
649,61 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Profitez des conférences du jeudi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00, suivi du banquet et de la soirée!

Non-membre - conférences jeudi
551,88 $

Profitez des conférences du jeudi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00.

Non-membre - conférences et banquet jeudi
695,60 $

Profitez des conférences du jeudi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00, suivi du banquet et de la soirée!

Membre étudiant - conférences jeudi / Hâtif
103,48 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Profitez des conférences du jeudi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00.

Membre étudiant - conférences et banquet jeudi / Hâtif
247,20 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Profitez des conférences du jeudi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00, suivi du banquet et de la soirée!

Membre étudiant - conférences jeudi
109,23 $

Profitez des conférences du jeudi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00.

Membre étudiant - conférences et banquet jeudi
252,95 $

Profitez des conférences du jeudi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00, suivi du banquet et de la soirée!

Membre retraité - conférences jeudi / Hâtif
155,22 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Profitez des conférences du jeudi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00.

Membre retraité - conférences et banquet jeudi / Hâtif
298,94 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Profitez des conférences du jeudi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00, suivi du banquet et de la soirée!

Membre retraité - conférences jeudi
178,21 $

Profitez des conférences du jeudi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00.

Membre retraité - conférences et banquet jeudi
321,93 $

Profitez des conférences du jeudi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00, suivi du banquet et de la soirée!

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!