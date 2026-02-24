Association des archivistes du Québec

Organisé par

Association des archivistes du Québec

À propos de cet événement

Congrès annuel 2026 - forfait du mercredi

Fairmont le Château Montebello 392 rue Notre-Dame

Montebello, QC J0V 1L0, Canada

Membre régulier - conférences mercredi / Hâtif
252,95 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Profitez des conférences du mercredi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00.

Membre régulier - conférences mercredi
275,94 $

Profitez des conférences du mercredi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00.

Non-membre - conférences mercredi / Hâtif
505,89 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Profitez des conférences du mercredi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00.

Non-membre - conférences mercredi
551,88 $

Profitez des conférences du mercredi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00.

Membre étudiant - conférences mercredi / Hâtif
103,48 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Profitez des conférences du mercredi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00.

Membre étudiant - conférences mercredi
109,23 $

Profitez des conférences du mercredi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00.

Membre retraité - conférences mercredi / Hâtif
155,22 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Profitez des conférences du mercredi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00.

Membre retraité - conférences mercredi
178,21 $

Profitez des conférences du mercredi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 19h00.

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