Congrès annuel 2026 - forfait du vendredi

À propos de cet événement
Montebello, QC J0V 1L0, Canada
Profitez des conférences du vendredi, de la pause santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.
Participez au banquet du jeudi soir ainsi qu'aux conférences du vendredi, avec la pause santé et le dîner; de 9h00 à 13h30.
Profitez des conférences du vendredi, de la pause santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.
Participez au banquet du jeudi soir ainsi que des conférences du vendredi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.
Profitez des conférences du vendredi, de la pause santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.
Participez au banquet du jeudi soir ainsi que des conférences du vendredi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.
Profitez des conférences du vendredi, de la pause santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.
Participez au banquet du jeudi soir ainsi que des conférences du vendredi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.
Profitez des conférences du vendredi, de la pause santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.
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