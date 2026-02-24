Association des archivistes du Québec

Organisé par

Association des archivistes du Québec

À propos de cet événement

Congrès annuel 2026 - forfait du vendredi

Fairmont le Château Montebello 392 rue Notre-Dame

Montebello, QC J0V 1L0, Canada

Membre régulier - conférences vendredi / Hâtif
252,95 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Profitez des conférences du vendredi, de la pause santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.

Membre régulier - banquet et conf. vendredi / Hâtif
396,67 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Participez au banquet du jeudi soir ainsi qu'aux conférences du vendredi, avec la pause santé et le dîner; de 9h00 à 13h30.

Membre régulier - conférences vendredi
275,94 $

Profitez des conférences du vendredi, de la pause santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.

Membre régulier - banquet et conférences vendredi
419,66 $

Participez au banquet du jeudi soir ainsi que des conférences du vendredi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.

Non-membre - conférences vendredi / Hâtif
505,89 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Profitez des conférences du vendredi, de la pause santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.

Non-membre - banquet et conférences vendredi / Hâtif
649,61 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Participez au banquet du jeudi soir ainsi que des conférences du vendredi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.

Non-membre - conférences vendredi
551,88 $

Profitez des conférences du vendredi, de la pause santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.

Non-membre - banquet et conférences vendredi
695,60 $

Participez au banquet du jeudi soir ainsi que des conférences du vendredi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.

Membre étudiant - conférences vendredi / Hâtif
103,48 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Profitez des conférences du vendredi, de la pause santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.

Membre étudiant - banquet et conférences vendredi / Hâtif
247,20 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Participez au banquet du jeudi soir ainsi que des conférences du vendredi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.

Membre étudiant - conférences vendredi
109,23 $

Profitez des conférences du vendredi, de la pause santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.

Membre étudiant - banquet et conférences vendredi
252,95 $

Participez au banquet du jeudi soir ainsi que des conférences du vendredi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.

Membre retraité - conférences vendredi / Hâtif
155,22 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Profitez des conférences du vendredi, de la pause santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.

Membre retraité - banquet et conférences vendredi / Hâtif
298,94 $
Disponible jusqu'au 7 avr.

Participez au banquet du jeudi soir ainsi que des conférences du vendredi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.

Membre retraité - conférences vendredi
178,21 $

Profitez des conférences du vendredi, de la pause santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.

Membre retraité - banquet et conférences vendredi
321,93 $

Participez au banquet du jeudi soir ainsi que des conférences du vendredi, des pauses santé et du dîner; de 9h00 à 13h30.

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