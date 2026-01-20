Congrès annuel 2026 | Apprendre, accompagner et innover ensemble

Organisé par
À propos de cet événement
Tous les repas des 13 et 14 mai sont inclus dans le prix du congrès (aucun souper le 14 mai).
NOTE IMPORTANTE : nous utilisons la plateforme québécoise Zeffy . Habituellement, nous devons payer des frais de cartes de crédit d’environ 3%. Zeffy nous remet 100 % des sommes. En échange, Zeffy vous demande de leur laisser une contribution volontaire : vous verrez un pourcentage apparaître à la fin du formulaire, vous pouvez choisir la somme, aucun montant n’est obligatoire.
Tous les repas des 13 et 14 mai sont inclus dans le prix du congrès (aucun souper le 14 mai).
NOTE IMPORTANTE : nous utilisons la plateforme québécoise Zeffy . Habituellement, nous devons payer des frais de cartes de crédit d’environ 3%. Zeffy nous remet 100 % des sommes. En échange, Zeffy vous demande de leur laisser une contribution volontaire : vous verrez un pourcentage apparaître à la fin du formulaire, vous pouvez choisir la somme, aucun montant n’est obligatoire.
Tous les repas des 13 et 14 mai sont inclus dans le prix du congrès (aucun souper le 14 mai).
NOTE IMPORTANTE : nous utilisons la plateforme québécoise Zeffy . Habituellement, nous devons payer des frais de cartes de crédit d’environ 3%. Zeffy nous remet 100 % des sommes. En échange, Zeffy vous demande de leur laisser une contribution volontaire : vous verrez un pourcentage apparaître à la fin du formulaire, vous pouvez choisir la somme, aucun montant n’est obligatoire.
J'ai réservé mon tarif avant le 31 mars et je souhaite m'inscrire maintenant.
OU
Avant le 31 mars
Je souhaite participer, mais je suis en attente de l'approbation du budget de mon établissement. Je désire toutefois réserver le tarif préférentiel qui se terminera le 31 mars 2026.
Tous les repas des 13 et 14 mai sont inclus dans le prix du congrès (aucun souper le 14 mai).
NOTE IMPORTANTE : nous utilisons la plateforme québécoise Zeffy . Habituellement, nous devons payer des frais de cartes de crédit d’environ 3%. Zeffy nous remet 100 % des sommes. En échange, Zeffy vous demande de leur laisser une contribution volontaire : vous verrez un pourcentage apparaître à la fin du formulaire, vous pouvez choisir la somme, aucun montant n’est obligatoire.
Je participerai uniquement en tant que conférencier, panéliste ou animateur d'atelier.
Tous les repas des 13 et 14 mai sont inclus dans le prix du congrès (aucun souper le 14 mai).
NOTE IMPORTANTE : nous utilisons la plateforme québécoise Zeffy . Habituellement, nous devons payer des frais de cartes de crédit d’environ 3%. Zeffy nous remet 100 % des sommes. En échange, Zeffy vous demande de leur laisser une contribution volontaire : vous verrez un pourcentage apparaître à la fin du formulaire, vous pouvez choisir la somme, aucun montant n’est obligatoire.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!