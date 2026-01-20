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À propos de cet événement

Congrès annuel 2026 | Apprendre, accompagner et innover ensemble

901 Rue Principale

Granby, QC J2G 2Z5, Canada

Billet membre jusqu'au 31 mars
475 $

Tous les repas des 13 et 14 mai sont inclus dans le prix du congrès (aucun souper le 14 mai).


NOTE IMPORTANTE : nous utilisons la plateforme québécoise Zeffy . Habituellement, nous devons payer des frais de cartes de crédit d’environ 3%. Zeffy nous remet 100 % des sommes. En échange, Zeffy vous demande de leur laisser une contribution volontaire : vous verrez un pourcentage apparaître à la fin du formulaire, vous pouvez choisir la somme, aucun montant n’est obligatoire.

Billet membre à compter du 1er avril
575 $

Tous les repas des 13 et 14 mai sont inclus dans le prix du congrès (aucun souper le 14 mai).


NOTE IMPORTANTE : nous utilisons la plateforme québécoise Zeffy . Habituellement, nous devons payer des frais de cartes de crédit d’environ 3%. Zeffy nous remet 100 % des sommes. En échange, Zeffy vous demande de leur laisser une contribution volontaire : vous verrez un pourcentage apparaître à la fin du formulaire, vous pouvez choisir la somme, aucun montant n’est obligatoire.

Billet non-membre
575 $

Tous les repas des 13 et 14 mai sont inclus dans le prix du congrès (aucun souper le 14 mai).


NOTE IMPORTANTE : nous utilisons la plateforme québécoise Zeffy . Habituellement, nous devons payer des frais de cartes de crédit d’environ 3%. Zeffy nous remet 100 % des sommes. En échange, Zeffy vous demande de leur laisser une contribution volontaire : vous verrez un pourcentage apparaître à la fin du formulaire, vous pouvez choisir la somme, aucun montant n’est obligatoire.

Réservation du tarif préférentiel
475 $

J'ai réservé mon tarif avant le 31 mars et je souhaite m'inscrire maintenant.


OU


Avant le 31 mars

Je souhaite participer, mais je suis en attente de l'approbation du budget de mon établissement. Je désire toutefois réserver le tarif préférentiel qui se terminera le 31 mars 2026.


Tous les repas des 13 et 14 mai sont inclus dans le prix du congrès (aucun souper le 14 mai).


NOTE IMPORTANTE : nous utilisons la plateforme québécoise Zeffy . Habituellement, nous devons payer des frais de cartes de crédit d’environ 3%. Zeffy nous remet 100 % des sommes. En échange, Zeffy vous demande de leur laisser une contribution volontaire : vous verrez un pourcentage apparaître à la fin du formulaire, vous pouvez choisir la somme, aucun montant n’est obligatoire.

Je serai présentateur
575 $

Je participerai uniquement en tant que conférencier, panéliste ou animateur d'atelier.

Je suis commanditaire
575 $

Tous les repas des 13 et 14 mai sont inclus dans le prix du congrès (aucun souper le 14 mai).


NOTE IMPORTANTE : nous utilisons la plateforme québécoise Zeffy . Habituellement, nous devons payer des frais de cartes de crédit d’environ 3%. Zeffy nous remet 100 % des sommes. En échange, Zeffy vous demande de leur laisser une contribution volontaire : vous verrez un pourcentage apparaître à la fin du formulaire, vous pouvez choisir la somme, aucun montant n’est obligatoire.

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