Congrès AOPQ & AQIPA 2025 Inscriptions pour participant.e

Forfait 2 jours (Conf.: samedi, dimanche + soirée) - MEMBRE
523,14 $
Forfait 2 jours: Membre AOPQ et/ou AQIPA
- Samedi 25 octobre 2025: conférences et salon des exposants
- Samedi 25 octobre 2025: un (1) billet pour la soirée thématique
- Dimanche 26 octobre 2025: conférences et salon des exposants
Prix avant taxes: 455 $
Le prix comprend les taxes (TPS et TVQ), petit déjeuner, lunchs, pauses, pourboires, un (1) billet pour soirée thématique (Disco) samedi et accès aux exposants.
Cette transaction est votre reçu officiel.
Forfait 2 jours: Membre AOPQ et/ou AQIPA
- Samedi 25 octobre 2025: conférences et salon des exposants
- Samedi 25 octobre 2025: un (1) billet pour la soirée thématique
- Dimanche 26 octobre 2025: conférences et salon des exposants
Prix avant taxes: 455 $
Le prix comprend les taxes (TPS et TVQ), petit déjeuner, lunchs, pauses, pourboires, un (1) billet pour soirée thématique (Disco) samedi et accès aux exposants.
Cette transaction est votre reçu officiel.
Forfait 2 jours (Conf.:samedi, dimanche+soirée) - NON MEMBRE
638,11 $
Forfait 2 jours:
- Samedi 25 octobre 2025: conférences et salon des exposants
- Samedi 25 octobre 2025: un (1) billet pour la soirée thématique
- Dimanche 26 octobre 2025: conférences et salon des exposants
Prix avant taxes: 555 $
Le prix comprend les taxes (TPS et TVQ), petit déjeuner, lunchs, pauses, pourboires, un (1) billet pour soirée thématique (Disco) samedi et accès aux exposants.
Cette transaction est votre reçu officiel.
Forfait 2 jours:
- Samedi 25 octobre 2025: conférences et salon des exposants
- Samedi 25 octobre 2025: un (1) billet pour la soirée thématique
- Dimanche 26 octobre 2025: conférences et salon des exposants
Prix avant taxes: 555 $
Le prix comprend les taxes (TPS et TVQ), petit déjeuner, lunchs, pauses, pourboires, un (1) billet pour soirée thématique (Disco) samedi et accès aux exposants.
Cette transaction est votre reçu officiel.
Accès 2 jours (Conf.:samedi & dimanche) - MEMBRE
448,40 $
Congrès 2 jours: Membre AOPQ et/ou AQIPA
- Samedi 25 octobre 2025: conférences et salon des exposants
- Dimanche 26 octobre 2025: conférences et salon des exposants
Prix avant taxes: 390 $
Le prix comprend les taxes (TPS et TVQ), petit déjeuner, lunchs, pauses, pourboires, un (1) billet pour soirée thématique (Disco) samedi et accès aux exposants.
Cette transaction est votre reçu officiel.
Congrès 2 jours: Membre AOPQ et/ou AQIPA
- Samedi 25 octobre 2025: conférences et salon des exposants
- Dimanche 26 octobre 2025: conférences et salon des exposants
Prix avant taxes: 390 $
Le prix comprend les taxes (TPS et TVQ), petit déjeuner, lunchs, pauses, pourboires, un (1) billet pour soirée thématique (Disco) samedi et accès aux exposants.
Cette transaction est votre reçu officiel.
Accès 2 jours (Conf.:samedi & dimanche) - NON MEMBRE
563,38 $
Congrès 2 jours:
- Samedi 25 octobre 2025: conférences et salon des exposants
- Dimanche 26 octobre 2025: conférences et salon des exposants
Prix avant taxes: 490 $
Le prix comprend les taxes (TPS et TVQ), petit-déjeuner, lunchs, pauses, pourboires et accès aux exposants.
Cette transaction est votre reçu officiel.
Congrès 2 jours:
- Samedi 25 octobre 2025: conférences et salon des exposants
- Dimanche 26 octobre 2025: conférences et salon des exposants
Prix avant taxes: 490 $
Le prix comprend les taxes (TPS et TVQ), petit-déjeuner, lunchs, pauses, pourboires et accès aux exposants.
Cette transaction est votre reçu officiel.
Accès 1 jour (Conférences SAMEDI seulement) - MEMBRE
333,43 $
Congrès 1 jour - Samedi : Membre AOPQ et/ou AQIPA
- Samedi 25 octobre 2025: conférences et salon des exposants
Prix avant taxes: 290 $
333.43Le prix comprend les taxes (TPS et TVQ), petit-déjeuner, lunchs, pauses, pourboires et accès aux exposants.
Cette transaction est votre reçu officiel.
Congrès 1 jour - Samedi : Membre AOPQ et/ou AQIPA
- Samedi 25 octobre 2025: conférences et salon des exposants
Prix avant taxes: 290 $
333.43Le prix comprend les taxes (TPS et TVQ), petit-déjeuner, lunchs, pauses, pourboires et accès aux exposants.
Cette transaction est votre reçu officiel.
Accès 1 jour (Conférences SAMEDI seulement) - NON MEMBRE
448,40 $
Congrès 1 jour - Samedi
- Samedi 25 octobre 2025: conférences et salon des exposants
Prix avant taxes: 390 $
333.43Le prix comprend les taxes (TPS et TVQ), petit-déjeuner, lunchs, pauses, pourboires et accès aux exposants.
Cette transaction est votre reçu officiel.
Congrès 1 jour - Samedi
- Samedi 25 octobre 2025: conférences et salon des exposants
Prix avant taxes: 390 $
333.43Le prix comprend les taxes (TPS et TVQ), petit-déjeuner, lunchs, pauses, pourboires et accès aux exposants.
Cette transaction est votre reçu officiel.
Accès 1 jour (Conférences DIMANCHE seulement) - MEMBRE
333,43 $
Congrès 1 jour - Dimanche : Membre AOPQ et/ou AQIPA
- Samedi 25 octobre 2025: conférences et salon des exposants
Prix avant taxes: 290 $
333.43Le prix comprend les taxes (TPS et TVQ), petit-déjeuner, lunchs, pauses, pourboires et accès aux exposants.
Cette transaction est votre reçu officiel.
Congrès 1 jour - Dimanche : Membre AOPQ et/ou AQIPA
- Samedi 25 octobre 2025: conférences et salon des exposants
Prix avant taxes: 290 $
333.43Le prix comprend les taxes (TPS et TVQ), petit-déjeuner, lunchs, pauses, pourboires et accès aux exposants.
Cette transaction est votre reçu officiel.
Accès 1 jour (Conférences DIMANCHE seulement) - NON MEMBRE
448,40 $
Congrès 1 jour - Dimanche : Membre AOPQ et/ou AQIPA
- Samedi 25 octobre 2025: conférences et salon des exposants
Prix avant taxes: 390 $
333.43Le prix comprend les taxes (TPS et TVQ), petit-déjeuner, lunchs, pauses, pourboires et accès aux exposants.
Cette transaction est votre reçu officiel.
Congrès 1 jour - Dimanche : Membre AOPQ et/ou AQIPA
- Samedi 25 octobre 2025: conférences et salon des exposants
Prix avant taxes: 390 $
333.43Le prix comprend les taxes (TPS et TVQ), petit-déjeuner, lunchs, pauses, pourboires et accès aux exposants.
Cette transaction est votre reçu officiel.
Étudiants - accès 2 jours (Conf.:samedi & dimanche)
132,22 $
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!