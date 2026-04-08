Congrès de l'éducation à domicile!

Organisé par
À propos de cet événement
Ce billet vous donnera accès à la zone des exposants. Vous y trouverez également des bénévoles de l'AQED pour répondre à vos questions!
Des boissons et des collations seront disponibles sur place. (Café, jus, boissons gazeuses, barre tendre, noix. chips, etc.)
Lors de la prochaine étape, vous devrez sélectionner à quelle conférence vous souhaitez assister. Les places sont limitées.
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Les enfants seront invités à participer à un atelier créatif amusant et coloré. Accompagnés d’un animateur bénévole, les enfants réaliseront plusieurs bricolages originaux à l’aide de cure-pipes et de différents matériaux créatifs. Animaux rigolos, fleurs colorées, personnages imaginaires et bien d’autres créations prendront vie entre leurs mains ! Chaque enfant pourra repartir à la maison avec ses œuvres et être fier de ses créations. Places limitées à 12 enfants afin d’assurer un accompagnement personnalisé et une belle expérience pour tous.
Les enfants pourront découvrir et jouer à différents jeux de société adaptés à leur âge, favorisant la coopération, la réflexion, la stratégie et surtout le plaisir de jouer ensemble ! Encadrés par un animateur bénévole, les jeunes vivront un moment amusant et social dans une atmosphère détendue et accueillante.
Les amateurs d’aventure et d’imaginaire auront la chance de participer à une initiation immersive au célèbre jeu Donjons & Dragons. L’activité sera animée par un jeune adolescent scolarisé à domicile , récemment devenu maître de jeu professionnel. À travers une aventure adaptée aux jeunes, les participants pourront créer des stratégies, résoudre des énigmes, collaborer en équipe et laisser libre cours à leur créativité dans un univers fantastique captivant.
Offrez à vos enfants un moment calme, amusant et rempli de découvertes pendant que vous profitez des conférences du congrès en toute tranquillité ! Grâce à une sélection de courts-métrages jeunesse présentée dans le cadre des Petites vues du Festival REGARD, les enfants pourront vivre une belle expérience cinématographique adaptée à leur âge. Les films proposés mettent de l’avant l’imagination, l’humour, la créativité et l’émerveillement à travers de courtes histoires captivantes spécialement choisies pour les jeunes spectateurs.
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