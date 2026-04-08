Congrès de l'éducation à domicile!

Les enfants seront invités à participer à un atelier créatif amusant et coloré. Accompagnés d’un animateur bénévole, les enfants réaliseront plusieurs bricolages originaux à l’aide de cure-pipes et de différents matériaux créatifs. Animaux rigolos, fleurs colorées, personnages imaginaires et bien d’autres créations prendront vie entre leurs mains ! Chaque enfant pourra repartir à la maison avec ses œuvres et être fier de ses créations. Places limitées à 12 enfants afin d’assurer un accompagnement personnalisé et une belle expérience pour tous.