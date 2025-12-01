ROCAJQ

Congrès des membres & AGA 2026

3180 Rue Principale

Saint-Ferdinand, QC G0N 1N0, Canada

Occupation double - tarif régulier
595 $

1 personne en occupation double qui partage la chambre avec une autre personne de votre organisme. Il faut acheter 2 billets simultanément.


SI UN ORGANISME ACHÈTE UN SEUL BILLET IL EST RÉPUTÉ ACCEPTER D'ÊTRE JUMELÉ AVEC UN AUTRE PARTICIPANT.E. SI VOUS SAVEZ AVEC QUI VOUS VOULEZ ÊTRE JUMELÉ, VOUS DEVEZ NOUS EN INFORMER.


!! Seulement 9 chambres en occupation double disponibles !!


Accès à la programmation et repas compris. (2 diners, 2 soupers, 2 déjeuners, collations et boissons chaudes).

L’accès aux bains nordiques et activités est également inclus.

Occupation simple - tarif régulier
795 $

2 nuitées pour 1 personne en occupation simple.

Accès à la programmation et repas compris (2 diners, 2 soupers, 2 déjeuners, collations et boissons chaudes).

L’accès aux bains nordiques et activités est également inclus.

Contribution Solidaire
100 $

Ajoutez ce billet à votre commande si vous souhaitez offrir la chance à un organisme membre aux moyens limités de prendre part à l’événement. Votre geste permettra à quelqu’un d’être présent avec nous.

Occupation simple - tarif solidaire
395 $

1 personne en occupation simple , 1 billet maximum par organisme ne disposant pas de la capacité de payer le plein prix*
L’accès aux bains nordiques et activités est également inclus.

*Nous tenons absolument à accueillir quelqu’un de votre organisme. C'est pourquoi il nous fait plaisir de proposer cette option cette année.

*Places limitées : Le ROCAJQ garantit 3 places à ce prix, le nombre de places disponibles pourrait évoluer.

Participation sans séjour
250 $

Inclus 3 lunchs, les collations et boissons chaudes ainsi que l'accès à la programmation.

