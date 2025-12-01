Congrès des membres & AGA 2026

À propos de cet événement
1 personne en occupation double qui partage la chambre avec une autre personne de votre organisme. Il faut acheter 2 billets simultanément.
SI UN ORGANISME ACHÈTE UN SEUL BILLET IL EST RÉPUTÉ ACCEPTER D'ÊTRE JUMELÉ AVEC UN AUTRE PARTICIPANT.E. SI VOUS SAVEZ AVEC QUI VOUS VOULEZ ÊTRE JUMELÉ, VOUS DEVEZ NOUS EN INFORMER.
!! Seulement 9 chambres en occupation double disponibles !!
Accès à la programmation et repas compris. (2 diners, 2 soupers, 2 déjeuners, collations et boissons chaudes).
L’accès aux bains nordiques et activités est également inclus.
2 nuitées pour 1 personne en occupation simple.
Accès à la programmation et repas compris (2 diners, 2 soupers, 2 déjeuners, collations et boissons chaudes).
L’accès aux bains nordiques et activités est également inclus.
Ajoutez ce billet à votre commande si vous souhaitez offrir la chance à un organisme membre aux moyens limités de prendre part à l’événement. Votre geste permettra à quelqu’un d’être présent avec nous.
1 personne en occupation simple , 1 billet maximum par organisme ne disposant pas de la capacité de payer le plein prix*
L’accès aux bains nordiques et activités est également inclus.
*Nous tenons absolument à accueillir quelqu’un de votre organisme. C'est pourquoi il nous fait plaisir de proposer cette option cette année.
*Places limitées : Le ROCAJQ garantit 3 places à ce prix, le nombre de places disponibles pourrait évoluer.
Inclus 3 lunchs, les collations et boissons chaudes ainsi que l'accès à la programmation.
$
