Congrès Éclosion 27 - Au coeur de l'évolution

Inscription au Congrès à prix régulier à partir du 24 mai 2025
Carte d'hospitalité
5 $
Pour l'achat de breuvage, collation, hot-dogs
Literie pour chambre
20 $
Inclus oreiller, taie d'oreille, drap contour et drap plat, couette, serviette de bain et débarbouillette.
Oreiller
5 $
Serviette
5 $
Les serviettes doivent exclusivement servir pour la douche et non la plage.
Camping «Le Ruisseau»
20 $
20$ par adulte et enfant de 12 ans en plus par NUIT - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Peut accueillir jusqu’à 20 personnes
Accessible en véhicule
Aire de feu
Toilette sèche
Aucun service
Bloc sanitaire à l'entrée du centre plein air
Aucun animal ne sera accepté
Le foyer - 1er étage - Chambre #2 - 1 place 1 lit simple
43 $
Prix par NUIT par PERSONNE
Pouvant accueillir jusqu’à 45 personnes, Le Foyer est le pavillon qu’il vous faut pour planifier vos grands évènements.
Capacité de 45 personnes
13 chambres
Salon avec poêle à bois
Cuisine communautaire tout équipée (poêle, réfrigérateur, cafetière, micro-onde et vaisselle sur place)
Salle de bain avec 4 douches, 1 bain, 3 toilettes et 3 lavabos
2 toilettes à l’étage
BBQ au propane à l’extérieur (hiver sur demande seulement). Bouteilles de propane disponibles à l’accueil au besoin ($)
Sel, poivre et sucre disponibles
Linge à vaisselle et tapis de bain fournis
Literie disponible pour 20,00 $ par personne
Le foyer - 2ième étage - Chambre #3
258 $
Prix pour la chambre par NUIT
6 places - deux lits doubles et deux lits simples
Le foyer - 2ième étage - Chambre #4
86 $
Prix pour la chambre par NUIT
2 places - deux lits simples
Le foyer - 2ième étage - Chambre #6
172 $
Prix pour la chambre par NUIT
4 places - quatre lits simples
Le foyer - 2ième étage - Chambre #7
172 $
Prix pour la chambre par NUIT
4 places - quatre lits simples
Le foyer - 2ième étage - Chambre #10 et 11
215 $
Prix pour la chambre par NUIT
5 places - un lit double et trois lits simples
Le foyer - 2ième étage - Chambre #13
215 $
Prix pour la chambre par NUIT
5 places - cinq lits simples
Le foyer - 2ième étage - Chambre #15
215 $
Prix pour la chambre par NUIT
5 places - cinq lits simples
Prix pour la CHAMBRE par NUIT du vendredi
Chambre # 6 - 7
Pouvant loger jusqu’à 28 personnes, Le Mistral peut être jumelé à son voisin Le Nordet et ajouter 24 personnes supplémentaires, pour un total de 52 places.
7 chambres de 4 lits simples
Salon avec poêle à bois
Cuisine tout équipée (poêle, réfrigérateur, cafetière, micro-onde et vaisselle sur place)
Salle de bains avec 3 douches, 3 toilettes et 3 lavabos
BBQ au propane à l’extérieur (hiver sur demande seulement). Bouteilles de propane disponibles à l’accueil au besoin ($)
Linge à vaisselle et tapis de bain fournis
Literie disponible pour 20,00 $ par personne
Prix pour la CHAMBRE pour la NUIT du vendredi
Chambre #12 - 13
Pouvant loger jusqu’à 24 personnes, Le Nordet vous offre
6 chambres de 4 lits simples
Salon avec poêle à bois
Cuisine tout équipée (poêle, réfrigérateur, cafetière, micro-onde et vaisselle sur place)
Salle de bains avec 3 douches, 3 toilettes et 3 lavabos
BBQ au propane à l’extérieur (hiver sur demande seulement). Bouteilles de propane disponibles à l’accueil au besoin ($)
Linge à vaisselle et tapis de bain fournis
Literie disponible pour 20,00 $ par personne
L'Espace Temps - 1er étage - Chambre 4 places
220 $
Prix par CHAMBRE par NUIT
Chambre 101 - 102 - 103 et 104
Nos lumineuses Chambres contemporaines peuvent facilement loger jusqu’à 6 personnes. Comprenant une salle de bain et une toilette privée adjacentes, elles s’ouvrent sur la nature avec une véranda extérieure dans tous les espaces communs.
Chambre avec 4 lits simples
1 salle de bain complète + 1 toilette privée
Accès à une aire commune (partagée avec 1 autre chambre)
Foyer au bois dans le coin salon de l’aire commune
L’aire commune comporte un coin cuisine tout équipé et une véranda extérieure
BBQ au propane partagé avec vos voisins à l’extérieur (hiver sur demande seulement). Bouteilles de propane disponibles à l’accueil au besoin ($)
Linge à vaisselle et tapis de bain fournis
Literie disponible pour 20,00 $ par personne
L'Espace Temps - 2ième étage - Chambre 4 places
220 $
Prix par CHAMBRE par NUIT
Chambre 201 - 202 - 203 et 204
Nos lumineuses Chambres contemporaines peuvent facilement loger jusqu’à 6 personnes. Comprenant une salle de bain et une toilette privée adjacentes, elles s’ouvrent sur la nature avec une véranda extérieure dans tous les espaces communs.
Chambre avec 4 lits simples
1 salle de bain complète + 1 toilette privée
Accès à une aire commune (partagée avec 1 autre chambre)
Foyer au bois dans le coin salon de l’aire commune
L’aire commune comporte un coin cuisine tout équipé et une véranda extérieure
BBQ au propane partagé avec vos voisins à l’extérieur (hiver sur demande seulement). Bouteilles de propane disponibles à l’accueil au besoin ($)
Linge à vaisselle et tapis de bain fournis
Literie disponible pour 20,00 $ par personne
Le Héron - Chalet 6 places
282 $
Prix pour le CHALET par NUIT
Chalet à aire ouverte
2 lits simples, 2 lits doubles (lits superposés) et un divan-lit
Foyer à combustion lente à l’intérieur
Cuisine tout équipée
Literie incluse (drap contour, drap plat, oreiller et taie d’oreiller, couette et housse de couette, serviette et débarbouillette)
BBQ au charbon partagé avec vos voisins à l’extérieur (hiver sur demande seulement). Briquettes de charbon disponibles à l’accueil au besoin ($)
Linge à vaisselle et tapis de bain fournis
Le 4 Vents bas - Chalet 4 places
132 $
Prix pour le CHALET par NUIT
Conçus pour des groupes de 2 à 4 personnes, nos condos 4 Vents vous procurent un havre de paix en toute saison.
1 chambre fermée avec 2 lits simples
Coin salon avec divan-lit et foyer au bois
Cuisinette toute équipée
Literie incluse (drap contour, drap plat, oreiller et taie d’oreiller, couette et housse de couette, serviette et débarbouillette)
BBQ au charbon partagé avec vos voisins à l’extérieur (hiver sur demande seulement).
Briquettes de charbon disponibles à l’accueil au besoin ($)
Linge à vaisselle et tapis de bain fournis
