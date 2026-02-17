Sous-Comité Congrès Rive-Nord Narcotiques Anonymes

Organisé par

Sous-Comité Congrès Rive-Nord Narcotiques Anonymes

À propos de cet événement

Congrès Éclosion 28 - Du Chaos à la Sérénité

1500 7e Rang

Saint-Côme, QC J0K 2B0, Canada

Pré-inscription
15 $
Disponible jusqu'au 31 mai

Pré-inscription jusqu'au 31 mai 2026

Banquet - Viande
45 $

AUCUN banquet ne sera disponible sur place.
DATE LIMITE pour l'achat du banquet est le 31 mai 2026

Banquet - Végé
45 $

AUCUN banquet ne sera disponible sur place.
DATE LIMITE pour l'achat du banquet est le 31 mai 2026

Déjeuner Samedi - Adulte et plus de 12 ans
21 $

DATE LIMITE pour l'achat du banquet est le 31 mai 2026

Déjeuner Samedi - moins de 12 ans
14 $

DATE LIMITE pour l'achat du banquet est le 31 mai 2026

Déjeuner Dimanche - Adulte et plus de 12 ans
21 $

DATE LIMITE pour l'achat du banquet est le 31 mai 2026

Déjeuner Dimanche - moins de 12 ans
14 $

DATE LIMITE pour l'achat du banquet est le 31 mai 2026

Carte d'hospitalité
5 $

Pour l'achat de breuvage, collation, hot-dogs, pop corn, chocolat, barba papa etc.

Literie pour chambre
25 $

Inclus oreiller, taie d'oreille, drap contour et drap plat, couette, serviette de bain et débarbouillette.

Oreiller
5 $
Serviette
5 $

Les serviettes doivent exclusivement servir pour la douche et non la plage.

Camping «Le Ruisseau» / nuit VENDREDI
25 $

25$ par emplacement par nuit pour de deux adultes et deux enfants - 15$ par nuit pour adulte supplémentaire.

Peut accueillir jusqu’à 25 personnes
Accessible en véhicule
Aire de feu
Toilette sèche
Aucun service
Bloc sanitaire à l'entrée du centre plein air
Aucun animal ne sera accepté

Camping «Le Ruisseau» / nuit SAMEDI
25 $

25$ par emplacement par nuit pour de deux adultes et deux enfants - 15$ par nuit pour adulte supplémentaire.

Peut accueillir jusqu’à 25 personnes
Accessible en véhicule
Aire de feu
Toilette sèche
Aucun service
Bloc sanitaire à l'entrée du centre plein air
Aucun animal ne sera accepté

Camping «Le Corbeau» / nuit VENDREDI
25 $

25$ par emplacement par nuit pour de deux adultes et deux enfants - 15$ par nuit pour adulte supplémentaire.


Peut accueillir jusqu’à 25 personnes

ACCESSIBLE À PIED SEULEMENT (environ 5 minutes de marche)

Aire de feu

Toilette sèche

Aucun service

Camping «Le Corbeau» / nuit SAMEDI
25 $

25$ par emplacement par nuit pour de deux adultes et deux enfants - 15$ par nuit pour adulte supplémentaire.


Peut accueillir jusqu’à 25 personnes

ACCESSIBLE À PIED SEULEMENT (environ 5 minutes de marche)

Aire de feu

Toilette sèche

Aucun service

Camping «Le Bivouac» / nuit VENDREDI
25 $

25$ par emplacement par nuit pour de deux adultes et deux enfants - 15$ par nuit pour adulte supplémentaire.


Peut accueillir jusqu’à 20 personnes

ACCESSIBLE À PIED SEULEMENT (environ 5 minutes de marche)

Aire de feu

Toilette sèche

Aucun service

Camping «Le Bivouac» / nuit SAMEDI
25 $

25$ par emplacement par nuit pour de deux adultes et deux enfants - 15$ par nuit pour adulte supplémentaire.


Peut accueillir jusqu’à 20 personnes

ACCESSIBLE À PIED SEULEMENT (environ 5 minutes de marche)

Aire de feu

Toilette sèche

Aucun service

Le foyer - 1er étage - Chambre 1 place
45 $

Prix par NUIT par PERSONNE

Pouvant accueillir jusqu’à 45 personnes, Le Foyer est le pavillon qu’il vous faut pour planifier vos grands évènements.

Capacité de 45 personnes
13 chambres
Salon avec poêle à bois

Cuisine communautaire tout équipée (poêle, réfrigérateur, cafetière, micro-onde et vaisselle sur place)

Salle de bain avec 4 douches, 1 bain, 3 toilettes et 3 lavabos

2 toilettes à l’étage

BBQ au propane à l’extérieur (hiver sur demande seulement). Bouteilles de propane disponibles à l’accueil au besoin ($)


Sel, poivre et sucre disponibles
Linge à vaisselle et tapis de bain fournis

Literie disponible pour 25,00 $ par personne

Le foyer - 1er étage - Chambre 2 places VENDREDI
90 $

Prix pour la chambre par NUIT

2 places - deux lits simples

Literie disponible pour 25,00 $ par personne

Le foyer - 1er étage - Chambre 2 places SAMEDI
90 $

Prix pour la chambre par NUIT

2 places - deux lits simples

Literie disponible pour 25,00 $ par personne

Le foyer - 2ième étage - Chambre 6 places
270 $

Prix pour la chambre par NUIT

6 places - deux lits doubles et deux lits simples

Literie disponible pour 25,00 $ par personne

Le foyer - 2ième étage - Chambre 2 places
90 $

Prix pour la chambre par NUIT

2 places - deux lits simples

Literie disponible pour 25,00 $ par personne

Le foyer - 2ième étage - Chambre 5 places
225 $

Prix pour la chambre par NUIT

5 lits simples

Literie disponible pour 25,00 $ par personne

Le foyer - 2ième étage - Chambre 5 places
225 $

Prix pour la chambre par NUIT

5 places - un lit double et trois lits simples


Literie disponible pour 25,00 $ par personne

Mistral - Chambre 4 pl. - 2 lits superposés / nuit VENDREDI
135 $

Prix pour la CHAMBRE par NUIT du vendredi

Pouvant loger jusqu’à 28 personnes, Le Mistral peut être jumelé à son voisin Le Nordet et ajouter 24 personnes supplémentaires, pour un total de 52 places.
7 chambres de 4 lits simples
Salon avec poêle à bois
Cuisine tout équipée (poêle, réfrigérateur, cafetière, micro-onde et vaisselle sur place)
Salle de bains avec 3 douches, 3 toilettes et 3 lavabos
BBQ au propane à l’extérieur (hiver sur demande seulement). Bouteilles de propane disponibles à l’accueil au besoin ($)

Linge à vaisselle et tapis de bain fournis

Literie disponible pour 25,00 $ par personne

Mistral - Chambre 4 places - 2 lits superposés - nuit SAMEDI
135 $

Prix pour la CHAMBRE par NUIT du samedi

Pouvant loger jusqu’à 28 personnes, Le Mistral peut être jumelé à son voisin Le Nordet et ajouter 24 personnes supplémentaires, pour un total de 52 places.
7 chambres de 4 lits simples
Salon avec poêle à bois
Cuisine tout équipée (poêle, réfrigérateur, cafetière, micro-onde et vaisselle sur place)
Salle de bains avec 3 douches, 3 toilettes et 3 lavabos
BBQ au propane à l’extérieur (hiver sur demande seulement). Bouteilles de propane disponibles à l’accueil au besoin ($)

Linge à vaisselle et tapis de bain fournis

Literie disponible pour 25,00 $ par personne

Nordet - Chambre 4 pl. - 2 lits superposés / nuit VENDREDI
135 $

Prix pour la CHAMBRE pour la NUIT du vendredi

Pouvant loger jusqu’à 24 personnes, Le Nordet vous offre

6 chambres de 4 lits simples
Salon avec poêle à bois
Cuisine tout équipée (poêle, réfrigérateur, cafetière, micro-onde et vaisselle sur place)
Salle de bains avec 3 douches, 3 toilettes et 3 lavabos
BBQ au propane à l’extérieur (hiver sur demande seulement). Bouteilles de propane disponibles à l’accueil au besoin ($)

Linge à vaisselle et tapis de bain fournis

Literie disponible pour 25,00 $ par personne

Nordet - Chambre 4 pl. - 2 lits superposés / nuit SAMEDI
135 $

Prix pour la CHAMBRE pour la NUIT du samedi

Pouvant loger jusqu’à 24 personnes, Le Nordet vous offre

6 chambres de 4 lits simples
Salon avec poêle à bois
Cuisine tout équipée (poêle, réfrigérateur, cafetière, micro-onde et vaisselle sur place)
Salle de bains avec 3 douches, 3 toilettes et 3 lavabos
BBQ au propane à l’extérieur (hiver sur demande seulement). Bouteilles de propane disponibles à l’accueil au besoin ($)

Linge à vaisselle et tapis de bain fournis

Literie disponible pour 25,00 $ par personne

L'Espace Temps - 1er étage - Chambre 4 places
220 $

Prix par CHAMBRE par NUIT

Chambres 103-104

Nos lumineuses Chambres contemporaines peuvent facilement loger jusqu’à 6 personnes. Comprenant une salle de bain et une toilette privée adjacentes, elles s’ouvrent sur la nature avec une véranda extérieure dans tous les espaces communs.

Chambre avec 4 lits simples
1 salle de bain complète + 1 toilette privée

Accès à une aire commune (partagée avec 1 autre chambre)

Foyer au bois dans le coin salon de l’aire commune

L’aire commune comporte un coin cuisine tout équipé et une véranda extérieure

BBQ au propane partagé avec vos voisins à l’extérieur (hiver sur demande seulement). Bouteilles de propane disponibles à l’accueil au besoin ($)

Linge à vaisselle et tapis de bain fournis

Literie disponible pour 20,00 $ par personne

L'Espace Temps - 2ième étage - Chambre 4 places
220 $

Prix par CHAMBRE par NUIT

Chambres 202 - 203 et 204

Nos lumineuses Chambres contemporaines peuvent facilement loger jusqu’à 6 personnes. Comprenant une salle de bain et une toilette privée adjacentes, elles s’ouvrent sur la nature avec une véranda extérieure dans tous les espaces communs.

Chambre avec 4 lits simples
1 salle de bain complète + 1 toilette privée

Accès à une aire commune (partagée avec 1 autre chambre)

Foyer au bois dans le coin salon de l’aire commune

L’aire commune comporte un coin cuisine tout équipé et une véranda extérieure

BBQ au propane partagé avec vos voisins à l’extérieur (hiver sur demande seulement). Bouteilles de propane disponibles à l’accueil au besoin ($)

Linge à vaisselle et tapis de bain fournis

Literie disponible pour 20,00 $ par personne

Le Héron - Chalet 6 places
320 $

Prix pour le CHALET par NUIT

Chalet à aire ouverte

2 lits simples, 2 lits doubles (lits superposés) et un divan-lit
Foyer à combustion lente à l’intérieur

Cuisine tout équipée

Literie incluse (drap contour, drap plat, oreiller et taie d’oreiller, couette et housse de couette, serviette et débarbouillette)


BBQ au charbon partagé avec vos voisins à l’extérieur (hiver sur demande seulement). Briquettes de charbon disponibles à l’accueil au besoin ($)

Linge à vaisselle et tapis de bain fournis

Le 4 Saisons bas - Chalet 6 places
320 $

Prix pour le CHALET par NUIT

Conçus pour des groupes de 6 à 8 personnes, nos condos 4 Saisons vous procurent un havre de paix en toute saison.

2 chambres fermées avec 1 lit double et 1 lit simple

Coin salon avec divan-lit et foyer au bois
Cuisinette toute équipée

Literie incluse (drap contour, drap plat, oreiller et taie d’oreiller, couette et housse de couette, serviette et débarbouillette)

BBQ au charbon partagé avec vos voisins à l’extérieur (hiver sur demande seulement).

Briquettes de charbon disponibles à l’accueil au besoin ($)


Linge à vaisselle et tapis de bain fournis

Le 4 Saisons haut - Chalet 6 places
320 $

Prix pour le CHALET par NUIT

Conçus pour des groupes de 6 à 8 personnes, nos condos 4 Saisons vous procurent un havre de paix en toute saison.

2 chambres fermées avec 1 lit double et 1 lit simple

Coin salon avec divan-lit et foyer au bois
Cuisinette toute équipée

Literie incluse (drap contour, drap plat, oreiller et taie d’oreiller, couette et housse de couette, serviette et débarbouillette)

BBQ au charbon partagé avec vos voisins à l’extérieur (hiver sur demande seulement).

Briquettes de charbon disponibles à l’accueil au besoin ($)


Linge à vaisselle et tapis de bain fournis

Le Harfang - Chalet 7 places
220 $

Prix pour le CHALET par NUIT

Conçus pour des groupes de 7 personnes, notre condo Harfangvous procurent un havre de paix en toute saison.

2 chambres fermées avec 1 lit double et 1 lit simple et une chambre avec 2 lits simples.


Coin salon avec divan-lit
Cuisinette toute équipée

Literie incluse (drap contour, drap plat, oreiller et taie d’oreiller, couette et housse de couette, serviette et débarbouillette)

BBQ au charbon partagé avec vos voisins à l’extérieur (hiver sur demande seulement).

Briquettes de charbon disponibles à l’accueil au besoin ($)


Linge à vaisselle et tapis de bain fournis

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