Congrès FHQ 2026 - congrès à la carte

18h Cocktail dînatoire (animation et présentation par Gilles Fontaine)
20h Conférence d’ouverture par Lucie K. Morisset
Au choix
Au choix
La boîte à lunch contient : un sandwich, une salade, une boisson, un dessert et un fromage fin.
Au choix
Soirée conviviale soulignant les réalisations et l’engagement des sociétés d’histoire et des acteurs du milieu, lors de la remise des prix de la Fondation Histoire Québec.
8h Déjeuner
9h Causerie d’Élaine Ayotte : La Bergeronne : La sauvegarde d’un lieu phare du patrimoine terrebonnien par la mobilisation citoyenne
10h départ des groupes d’excursions
12h15 Dîner
14h14 Départ des groupes d’excursions
