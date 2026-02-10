Fondation Histoire Québec

Congrès FHQ 2026 - congrès à la carte

901 Rue Saint-Louis

Terrebonne, QC J6W 1K1, Canada

Vendredi 29 mai | Cocktail et conférence inaugurale
95 $

18h Cocktail dînatoire (animation et présentation par Gilles Fontaine) 

20h Conférence d’ouverture par Lucie K. Morisset

Samedi 30 mai | Conférences bloc 1 9h45
30 $

Au choix

  • Claude Blouin : Sur les traces des pionniers de Terrebonne, 1673-1720
  • Hassiba Idir : Mémoires retrouvées : sur les traces des premiers immigrants de Terrebonne et Mascouche
  • Laurent Busseau : Entre agriculture et éducation : les Sœurs bâtisseuses de la SNJM à Lachenaie
Samedi 30 mai | Conférences bloc 2 11h15
30 $

Au choix

  • Philippe Aubry : De la Route 18 à la Route 125, Montréal à Saint-Donat via Terrebonne
  • André Fontaine : Terrebonne : le grand feu de 1922 et la mise en valeur du patrimoine par l’expérience immersive
  • Gérard Beaudet : Comment le vieux Terrebonne est devenu le Vieux-Terrebonne
Samedi 30 mai | Dîner
25 $

La boîte à lunch contient : un sandwich, une salade, une boisson, un dessert et un fromage fin.

Samedi 30 mai | Conférences bloc 3 14h30
30 $

Au choix

  • Normand Brière : Mémoires de familles de Terrebonne. Un projet porteur.
  • Olivier Brault : L’histoire du violon, ses origines et son évolution
  • Vicki Onufriu (anglais) : Beyond Irish Luck, Hope and Resilience : From King’s County to Mascouche and Terrebonne, and Our Journey to Retrace the Course of the Alexanders’.
Samedi 30 mai | Banquet 18h30
150 $

Soirée conviviale soulignant les réalisations et l’engagement des sociétés d’histoire et des acteurs du milieu, lors de la remise des prix de la Fondation Histoire Québec.

Dimanche 31 mai | Excursion
110 $

8h Déjeuner

9h Causerie d’Élaine Ayotte : La Bergeronne : La sauvegarde d’un lieu phare du patrimoine terrebonnien par la mobilisation citoyenne

10h départ des groupes d’excursions

12h15 Dîner

14h14 Départ des groupes d’excursions

Dimanche 31 mai | Causerie seulement - 9h30
30 $

Causerie d’Élaine Ayotte : La Bergeronne : La sauvegarde d’un lieu phare du patrimoine terrebonnien par la mobilisation citoyenne | La causerie est déjà incluse dans l'excursion

