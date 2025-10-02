Congrès sur l'inclusion des personnes 2SLGBTQ+ en milieu de travail

2325 Rue de l'Université

Québec, QC G1V 0A6, Canada

19 et 20 février - OBNL / Étudiant.e
229,95 $

Billet : 200$

TPS : 10$

TVQ : 19.95$

Inclus: Accès aux conférences de votre choix le jeudi et vendredi, aux dîners, et au Cocktail réseautage présenté par le GRIS-Québec (jeudi).

19 et 20 février - Accès général
344,93 $

Billet : 300$

TPS : 15$

TVQ : 29.93$

Inclus: Accès aux conférences de votre choix le jeudi et vendredi, aux dîners, et au Cocktail réseautage présenté par le GRIS-Québec (jeudi).

19 février - OBNL / Étudiant.e
143,72 $

Billet : 125$

TPS : 6.25$

TVQ : 12.47$

Inclus: Accès aux conférences de votre choix le jeudi, au dîner et au Cocktail réseautage présenté par le GRIS-Québec.

19 février - Accès général
201,21 $

Billet : 175$

TPS :8.75$

TVQ : 17.46$

Inclus: Accès aux conférences de votre choix le jeudi, au dîner et au Cocktail réseautage présenté par le GRIS-Québec.

19 février - Cocktail réseautage
28,74 $

Billet : 25$

TPS : 1.25$

TVQ : 2.49$

Présenté par le GRIS-Québec.

Inclus: Animation, une consommation (alcoolisée ou non) et des bouchées.

20 février - OBNL / Étudiant.e
143,72 $

Billet : 125$

TPS : 6.25$

TVQ : 12.47$

Inclus: Accès aux conférences de votre choix le vendredi et au dîner.

20 février - Accès général
201,21 $

Billet : 175$

TPS :8.75$

TVQ : 17.46$

Inclus: Accès aux conférences de votre choix le vendredi et au dîner.

Ajouter un don pour Alliance Arc-en-ciel de Québec

$

