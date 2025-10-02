Congrès sur l'inclusion des personnes 2SLGBTQ+ en milieu de travail

Billet : 200$
TPS : 10$
TVQ : 19.95$
Inclus: Accès aux conférences de votre choix le jeudi et vendredi, aux dîners, et au Cocktail réseautage présenté par le GRIS-Québec (jeudi).
Billet : 300$
TPS : 15$
TVQ : 29.93$
Inclus: Accès aux conférences de votre choix le jeudi et vendredi, aux dîners, et au Cocktail réseautage présenté par le GRIS-Québec (jeudi).
Billet : 125$
TPS : 6.25$
TVQ : 12.47$
Inclus: Accès aux conférences de votre choix le jeudi, au dîner et au Cocktail réseautage présenté par le GRIS-Québec.
Billet : 175$
TPS :8.75$
TVQ : 17.46$
Inclus: Accès aux conférences de votre choix le jeudi, au dîner et au Cocktail réseautage présenté par le GRIS-Québec.
Billet : 25$
TPS : 1.25$
TVQ : 2.49$
Présenté par le GRIS-Québec.
Inclus: Animation, une consommation (alcoolisée ou non) et des bouchées.
Billet : 125$
TPS : 6.25$
TVQ : 12.47$
Inclus: Accès aux conférences de votre choix le vendredi et au dîner.
Billet : 175$
TPS :8.75$
TVQ : 17.46$
Inclus: Accès aux conférences de votre choix le vendredi et au dîner.
