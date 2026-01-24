Congrès Yamaska 14

Congrès Yamaska 14

Congrès Yamaska 14 - Inscription et Hébergement

Pré-Inscription+ cadeau
20 $
Disponible jusqu'au 1 juil.

La pré-inscription vient avec un petit cadeau

Disponible jusqu'au 30 juin 2026

Pré-inscription et banquet
50 $

Avec petit cadeau

Inscription
25 $

À partir du 1er juillet 2026

Inscription et banquet
55 $

A compter du 1e juillet 2026

Chalet #1 - Ibiza item
Chalet #1 - Ibiza
595 $

Capacité: 7 personnes (revient à 85$/pers.2 nuits)

1 chambre fermée: lit queen

1 chambre fermée: superposé double-simple

Salon: canapé lit double

Cuisine complète

Salle de bain

Ce que vous devez apporter:
  • Serviette
  • Literie
Chalet #2 - Panama item
Chalet #2 - Panama
550 $

Capacité: 5 personnes (revient à 110$/pers.2 nuits)

1 chambre fermée: lit queen

1 chambre fermée: superposé double-simple

Salon

Cuisine complète

Salle de bain

Ce que vous devez apporter:
  • Serviette
  • Literie
Chalet#3 - Hawaï item
Chalet#3 - Hawaï
595 $

Capacité: 7 personnes (revient à 85$/pers.2 nuits)

1 chambre fermée: lit queen

1 chambre fermée: superposé double-simple

Salon: canapé lit double

Cuisine complète

Salle de bain

Ce que vous devez apporter:
  • Serviette
  • Literie
Chalet #4 - Mexique item
Chalet #4 - Mexique
550 $

Capacité: 4 personnes (revient à 125$/pers.2 nuits)

1 chambre fermée: lit queen

1 chambre fermée: 2 lits simples

Salon

Cuisine complète

Salle de bain

Ce que vous devez apporter:
  • Serviette
  • Literie
Chalet #5 - Bali item
Chalet #5 - Bali
500 $

Capacité: 4 personnes (revient à 125$/pers.2 nuits)

1 chambre fermée: lit queen

1 chambre fermée: lit double

Salon

Cuisine complète

Salle de bain

Ce que vous devez apporter:
  • Serviette
  • Literie
Chalet #6 - St-Martin item
Chalet #6 - St-Martin
500 $

Capacité: 4 personnes (revient à 125$/pers.2 nuits)

1 chambre fermée: lit queen

1 chambre fermée: lit double

Salon

Cuisine complète

Salle de bain

Ce que vous devez apporter:
  • Serviette
  • Literie
Chalet #7 - Iles Fidji item
Chalet #7 - Iles Fidji
720 $

Capacité: 9 personnes (revient à 75$/pers.2 nuits)

1 chambre fermée: lit double

1 chambre fermée: lit double

Salon: superposé double-simple + 2 simples superposés

Cuisine complète

Salle de bain

Ce que vous devez apporter:
  • Serviette
  • Literie
Chalet #8 Iles Canaries item
Chalet #8 Iles Canaries
600 $

Capacité: 8 personnes (revient à 80$/pers.2 nuits)

1 chambre fermée: lit double

1 chambre fermée: lit double

Salon: 4 simples superposés

Cuisine complète

Salle de bain

Ce que vous devez apporter:
  • Serviette
  • Literie
Chalet #9 - Monaco item
Chalet #9 - Monaco
600 $

Capacité: 8 personnes (revient à 80$/pers.2 nuits)

1 chambre fermée: lit double

1 chambre fermée: lit double

Salon: 4 simples superposés

Cuisine complète

Salle de bain

Ce que vous devez apporter:
  • Serviette
  • Literie
Chalet #10 - Dubaï item
Chalet #10 - Dubaï
600 $

Capacité: 8 personnes (revient à 80$/pers.2 nuits)

1 chambre fermée: lit queen

1 chambre fermée: 2 lits simples

Salon: 4 simples superposés

Cuisine complète

Salle de bain

Ce que vous devez apporter:
  • Serviette
  • Literie
Hutte #1 - République Dominicaine item
Hutte #1 - République Dominicaine
600 $

Hutte sur l'eau

Capacité: 6 personnes (revient à 100$/pers. pour 2 nuits)

Chambre ouverte: 2 superposés double-simple

BBQ portatif (propane non inclus)

Ustensiles de cuisine de bas

Petite machine à café

Grille-pain

Petit réfrigérateur

Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)

Ce que vous devez apporter:
  • Serviette
  • Literie
Hutte #2 - Bélize item
Hutte #2 - Bélize
300 $

Hutte sur l'eau

Capacité: 2 personnes (revient à 150$/pers. pour 2 nuits)

Chambre ouverte: lit Queen

BBQ portatif (propane non inclus)

Ustensiles de cuisine de bas

Petite machine à café

Grille-pain

Petit réfrigérateur

Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)

Ce que vous devez apporter:
  • Serviette
  • Literie
Hutte #3 - Barbade item
Hutte #3 - Barbade
600 $

Hutte sur l'eau

Capacité: 6 personnes (revient à 100$/pers. pour 2 nuits)

Chambre ouverte: 2 superposés double-simple

BBQ portatif (propane non inclus)

Ustensiles de cuisine de bas

Petite machine à café

Grille-pain

Petit réfrigérateur

Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)

Ce que vous devez apporter:
  • Serviette
  • Literie
Hutte #4 - Cancun item
Hutte #4 - Cancun
550 $

Hutte sur l'eau

Capacité: 5 personnes (revient à 110$/pers. pour 2 nuits)

Chambre ouverte: superposé double-simple + sofa noir

BBQ portatif (propane non inclus)

Ustensiles de cuisine de bas

Petite machine à café

Grille-pain

Petit réfrigérateur

Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)

Ce que vous devez apporter:
  • Serviette
  • Literie
Hutte #5 - Bahamas item
Hutte #5 - Bahamas
550 $

Hutte sur l'eau

Capacité: 5 personnes (revient à 110$/pers. pour 2 nuits)

Chambre ouverte: superposé double-simple + sofa bleu

BBQ portatif (propane non inclus)

Ustensiles de cuisine de bas

Petite machine à café

Grille-pain

Petit réfrigérateur

Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)

Ce que vous devez apporter:
  • Serviette
  • Literie
Hutte #6 - Guadeloupe item
Hutte #6 - Guadeloupe
500 $

Hutte sur l'eau

Capacité: 4 personnes (revient à 125$/pers. pour 2 nuits)

Chambre ouverte: superposé double-simple + sofa noir

BBQ portatif (propane non inclus)

Ustensiles de cuisine de bas

Petite machine à café

Grille-pain

Petit réfrigérateur

Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)

Ce que vous devez apporter:
  • Serviette
  • Literie
Hutte sur terre - Antigua
360 $

Hutte sur terre

Capacité: 4 personnes (revient à 90$/pers. pour 2 nuits)

Chambre ouverte: lit double + 2 simples superposés

BBQ portatif (propane non inclus)

Ustensiles de cuisine de bas

Petite machine à café

Grille-pain

Petit réfrigérateur

Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)

Ce que vous devez apporter:
  • Serviette
  • Literie
Hutte sur terre - Costa Rica
360 $

Hutte sur terre

Capacité: 4 personnes (revient à 90$/pers. pour 2 nuits)

Chambre ouverte: lit double + 2 simples superposés

BBQ portatif (propane non inclus)

Ustensiles de cuisine de bas

Petite machine à café

Grille-pain

Petit réfrigérateur

Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)

Ce que vous devez apporter:
  • Serviette
  • Literie
Camping - emplacement VR item
Camping - emplacement VR
60 $

Prix pour 2 nuits

2 services: eau + électricité 15 ampères

Ne pas utiliser une climatisation

Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)

Camping - tente - 2 nuits vendredi 28 août et samedi 29 août item
Camping - tente - 2 nuits vendredi 28 août et samedi 29 août
Payez ce que vous pouvez

Suggestion de contribution: 30$ par tente pour 2 nuits

Aucun service

Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)

Camping - tente - 1 nuit vendredi 28 août item
Camping - tente - 1 nuit vendredi 28 août
Payez ce que vous pouvez

Suggestion de contribution: 15$ par tente pour 1 nuit

Aucun service

Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)

Camping tente 1 nuit - samedi 29 août item
Camping tente 1 nuit - samedi 29 août
Payez ce que vous pouvez

Suggestion de contribution: 15$ par tente pour 1 nuit

Aucun service

Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)

Don pour le nouveau
Payez ce que vous pouvez

