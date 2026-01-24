Congrès Yamaska 14 - Inscription et Hébergement

Offert par
La pré-inscription vient avec un petit cadeau
Disponible jusqu'au 30 juin 2026
Avec petit cadeau
À partir du 1er juillet 2026
A compter du 1e juillet 2026
Capacité: 7 personnes (revient à 85$/pers.2 nuits)
1 chambre fermée: lit queen
1 chambre fermée: superposé double-simple
Salon: canapé lit double
Cuisine complète
Salle de bain
Capacité: 5 personnes (revient à 110$/pers.2 nuits)
1 chambre fermée: lit queen
1 chambre fermée: superposé double-simple
Salon
Cuisine complète
Salle de bain
Capacité: 7 personnes (revient à 85$/pers.2 nuits)
1 chambre fermée: lit queen
1 chambre fermée: superposé double-simple
Salon: canapé lit double
Cuisine complète
Salle de bain
Capacité: 4 personnes (revient à 125$/pers.2 nuits)
1 chambre fermée: lit queen
1 chambre fermée: 2 lits simples
Salon
Cuisine complète
Salle de bain
Capacité: 4 personnes (revient à 125$/pers.2 nuits)
1 chambre fermée: lit queen
1 chambre fermée: lit double
Salon
Cuisine complète
Salle de bain
Capacité: 4 personnes (revient à 125$/pers.2 nuits)
1 chambre fermée: lit queen
1 chambre fermée: lit double
Salon
Cuisine complète
Salle de bain
Capacité: 9 personnes (revient à 75$/pers.2 nuits)
1 chambre fermée: lit double
1 chambre fermée: lit double
Salon: superposé double-simple + 2 simples superposés
Cuisine complète
Salle de bain
Capacité: 8 personnes (revient à 80$/pers.2 nuits)
1 chambre fermée: lit double
1 chambre fermée: lit double
Salon: 4 simples superposés
Cuisine complète
Salle de bain
Capacité: 8 personnes (revient à 80$/pers.2 nuits)
1 chambre fermée: lit double
1 chambre fermée: lit double
Salon: 4 simples superposés
Cuisine complète
Salle de bain
Capacité: 8 personnes (revient à 80$/pers.2 nuits)
1 chambre fermée: lit queen
1 chambre fermée: 2 lits simples
Salon: 4 simples superposés
Cuisine complète
Salle de bain
Hutte sur l'eau
Capacité: 6 personnes (revient à 100$/pers. pour 2 nuits)
Chambre ouverte: 2 superposés double-simple
BBQ portatif (propane non inclus)
Ustensiles de cuisine de bas
Petite machine à café
Grille-pain
Petit réfrigérateur
Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)
Hutte sur l'eau
Capacité: 2 personnes (revient à 150$/pers. pour 2 nuits)
Chambre ouverte: lit Queen
BBQ portatif (propane non inclus)
Ustensiles de cuisine de bas
Petite machine à café
Grille-pain
Petit réfrigérateur
Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)
Hutte sur l'eau
Capacité: 6 personnes (revient à 100$/pers. pour 2 nuits)
Chambre ouverte: 2 superposés double-simple
BBQ portatif (propane non inclus)
Ustensiles de cuisine de bas
Petite machine à café
Grille-pain
Petit réfrigérateur
Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)
Hutte sur l'eau
Capacité: 5 personnes (revient à 110$/pers. pour 2 nuits)
Chambre ouverte: superposé double-simple + sofa noir
BBQ portatif (propane non inclus)
Ustensiles de cuisine de bas
Petite machine à café
Grille-pain
Petit réfrigérateur
Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)
Hutte sur l'eau
Capacité: 5 personnes (revient à 110$/pers. pour 2 nuits)
Chambre ouverte: superposé double-simple + sofa bleu
BBQ portatif (propane non inclus)
Ustensiles de cuisine de bas
Petite machine à café
Grille-pain
Petit réfrigérateur
Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)
Hutte sur l'eau
Capacité: 4 personnes (revient à 125$/pers. pour 2 nuits)
Chambre ouverte: superposé double-simple + sofa noir
BBQ portatif (propane non inclus)
Ustensiles de cuisine de bas
Petite machine à café
Grille-pain
Petit réfrigérateur
Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)
Hutte sur terre
Capacité: 4 personnes (revient à 90$/pers. pour 2 nuits)
Chambre ouverte: lit double + 2 simples superposés
BBQ portatif (propane non inclus)
Ustensiles de cuisine de bas
Petite machine à café
Grille-pain
Petit réfrigérateur
Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)
Hutte sur terre
Capacité: 4 personnes (revient à 90$/pers. pour 2 nuits)
Chambre ouverte: lit double + 2 simples superposés
BBQ portatif (propane non inclus)
Ustensiles de cuisine de bas
Petite machine à café
Grille-pain
Petit réfrigérateur
Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)
Prix pour 2 nuits
2 services: eau + électricité 15 ampères
Ne pas utiliser une climatisation
Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)
Suggestion de contribution: 30$ par tente pour 2 nuits
Aucun service
Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)
Suggestion de contribution: 15$ par tente pour 1 nuit
Aucun service
Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)
Suggestion de contribution: 15$ par tente pour 1 nuit
Aucun service
Accès au bloc sanitaire commun (toilette+douche)
