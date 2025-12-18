Connexions artistiques - Amusement audacieux en art textile

Organisé par
À propos de cet événement
6 restants
Ce billet inclut un chemin de table en fibres naturelles.
6 restants
Ce billet n'inclut PAS de chemin de table. Le titulaire du billet doit apporter son propre matériel textile en fibre naturelles pour l'atelier.
6 restants
Ce billet inclut un chemin de table en fibres naturelles.
6 restants
Ce billet n'inclut PAS de chemin de table. Le titulaire du billet doit apporter son propre matériel textile en fibre naturelles pour l'atelier.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!