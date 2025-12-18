The Literary and Historical Society of Quebec (Morrin Centre)

Organisé par

The Literary and Historical Society of Quebec (Morrin Centre)

À propos de cet événement

Connexions artistiques - Amusement audacieux en art textile

44 Chau. des Écossais

Québec, QC G1R 4H3, Canada

Grand public - Avec chemin de table
20 $

6 restants

Ce billet inclut un chemin de table en fibres naturelles.

Grand public - Sans chemin de table
10 $

6 restants

Ce billet n'inclut PAS de chemin de table. Le titulaire du billet doit apporter son propre matériel textile en fibre naturelles pour l'atelier.

Membre du Morrin Centre - Avec chemin de table
15 $

6 restants

Ce billet inclut un chemin de table en fibres naturelles.

Membre du Morrin Centre - Sans chemin de table
5 $

6 restants

Ce billet n'inclut PAS de chemin de table. Le titulaire du billet doit apporter son propre matériel textile en fibre naturelles pour l'atelier.

Ajouter un don pour The Literary and Historical Society of Quebec (Morrin Centre)

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!